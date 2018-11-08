|
|
|
Monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 лис, 2018 23:56
maxim2014 написав:
А что, с Карты другого банка депо уже не открывается?
нет, и не карту другого банка тоже не выводится.
-
novichok
-
-
- Повідомлень: 1581
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 09 лис, 2018 00:31
novichok написав: maxim2014 написав:
А что, с Карты другого банка депо уже не открывается?
нет, и не карту другого банка тоже не выводится.
Ох, Монька... "А как дышал!"(с)
Не хочеш приймати по 16, доведеться тримати по 17...
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 2552
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 157 раз.
- Подякували: 334 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 09 лис, 2018 00:46
Ха.
А горох давно начал мсс показывать в квитахах?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 35380
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 206 раз.
- Подякували: 5628 раз.
-
- Профіль
-
9
4
2
Додано: П'ят 09 лис, 2018 01:27
IMPRINTER
З літа.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 2552
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 157 раз.
- Подякували: 334 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 09 лис, 2018 05:59
IMPRINTER написав:
Ха.
А горох давно начал мсс показывать в квитахах?
При этом егл МСС отличается от МСС у Альфы в тех же торговых точках.
-
bbc_80
-
-
- Повідомлень: 114
- З нами з: 23.04.14
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 09 лис, 2018 07:05
bbc_80, крутят с MCC как хотят? Развод на лоха?
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 409
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 09 лис, 2018 07:07
bbc_80 написав: IMPRINTER написав:
Ха.
А горох давно начал мсс показывать в квитахах?
При этом егл МСС отличается от МСС у Альфы в тех же торговых точках.
В одних и тех же ТСП нужно сравнивать одни и теже ПОСы, даже у одного кассира может быть несколько ПОСов с разным МСС
номер ПОСа виден, например, в чеке -- TERMINAL #S1KIOER
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 26185
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2088 раз.
- Подякували: 2971 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 09 лис, 2018 08:17
novichok написав: maxim2014 написав:
А что, с Карты другого банка депо уже не открывается?
нет, и не карту другого банка тоже не выводится.
Ну конкретно в этом случае меня вывод не интересует... хочу депо на месяцок открыть, что бы потом на кредитке лимит использованный загасить... получается только СЕП? комиссии хоть не какой нет при таком способе (СЕП) забрасывания денег на депо?
-
maxim2014
-
-
- Повідомлень: 1323
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 146 раз.
- Подякували: 113 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 09 лис, 2018 08:39
maxim2014 нет комисса нет
-
novichok
-
-
- Повідомлень: 1581
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:12
Haza написав:
На пошту прийшло:
"Нова версія — «Леопольд»
ВАЛЮТНІ ДЕПОЗИТИ
Додали депозити в доларах і євро на строк від 1 до 12 місяців і ставками до 5% річних. Поповнити і зняти такий депозит можна без комісії через каси Універсал Банку та ТАСКОМБАНКу готівкою або з валютної картки."
Мне в почту текст другой
ВАЛЮТНЫЕ ДЕПОЗИТЫ
Добавили депозиты в долларах и евро на срок от 1 до 12 месяцев и ставками до 5% годовых. Пополнить такой депозит можно через кассы Универсал Банка и ТАСКОМБАНКа наличными либо с валютной карты. Снять наличные без комиссии можно только в кассе Универсал Банка
.
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
-
vollena71
-
-
- Повідомлень: 1547
- З нами з: 18.09.13
- Подякував: 327 раз.
- Подякували: 270 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: abc111
, Avatar
, Ferlakur
, neshi
, slasva
, Stringer
, tarask
, unlock
, КУБ
і 5 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|