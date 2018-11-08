Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:44

Тогда как вариант Универсал от Тигипко там те-же 5% готовых $, меньше проблем с функционалом.

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