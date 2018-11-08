..что не выводится? Отправил на выход...,вышли, зашли на чужой пластик без комиссии...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:34
..что не выводится? Отправил на выход...,вышли, зашли на чужой пластик без комиссии...
Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:37
В фейсбуке вчера читал, что:
а) Непосредственно с закончившегося депозита денег не дадут, нужно обязательно сначала перевести на карту;
б) с виртуальной карты денег тоже не дадут, обязательно нужен пластик, но также пишут о последнем-препоследнем нововведении, позволяющем снять денег по номеру карты без пластика, однако это, если уже и работает, то слишком недолго, чтобы можно было поделиться впечатлениями;
в) - вишенка. При выплате с карты возьмут стандартную комиссию в 0.9%, которую нужно будет вернуть через заявление в службу поддержки. Кроме очевидных неудобств, связанных с таким обращением, это означает также, что, имея на карте, например, 503 доллара, нельзя снять 500 - после списания комиссии не хватит денег, а будет ли поддержка достаточно оперативной, чтобы после снятия 400 вернуть комиссию, и снять ещё 100 - неизвестно.
Вывод - пока лучше воздержаться.
Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:38
Re: Monobank
Як в анекдоті?
Кавун - 3 грн.
Арбуз - 7 грн.
Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:44
Re: Monobank
Тогда как вариант Универсал от Тигипко там те-же 5% готовых $, меньше проблем с функционалом.
Получите бонус !!! 50 грн !!! от MONOBANK на баланс при установке приложения на смартфон: :arrow: https://monobank.com.ua/r/dLfj
Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:45
Тоже так подумала
В ФБ вчера 3 представителя монобанка дали 3 разных версии получения депозита, так что подожду пока между собой согласуют и в тарифах однозначно пропишут
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
Додано: П'ят 09 лис, 2018 11:08
Re: Monobank
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