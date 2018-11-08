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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 999100010011002
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:34

  klug написав:
  novichok написав:
  maxim2014 написав:А что, с Карты другого банка депо уже не открывается?

нет, и не карту другого банка тоже не выводится.

Ох, Монька... "А как дышал!"(с)
Не хочеш приймати по 16, доведеться тримати по 17...



..что не выводится? Отправил на выход...,вышли, зашли на чужой пластик без комиссии...
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:37

  vollena71 написав:Снять наличные без комиссии можно только в кассе Универсал Банка.

В фейсбуке вчера читал, что:
а) Непосредственно с закончившегося депозита денег не дадут, нужно обязательно сначала перевести на карту;
б) с виртуальной карты денег тоже не дадут, обязательно нужен пластик, но также пишут о последнем-препоследнем нововведении, позволяющем снять денег по номеру карты без пластика, однако это, если уже и работает, то слишком недолго, чтобы можно было поделиться впечатлениями;
в) - вишенка. При выплате с карты возьмут стандартную комиссию в 0.9%, которую нужно будет вернуть через заявление в службу поддержки. Кроме очевидных неудобств, связанных с таким обращением, это означает также, что, имея на карте, например, 503 доллара, нельзя снять 500 - после списания комиссии не хватит денег, а будет ли поддержка достаточно оперативной, чтобы после снятия 400 вернуть комиссию, и снять ещё 100 - неизвестно.

Вывод - пока лучше воздержаться.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:38

Re: Monobank

  vollena71 написав:Мне в почту текст другой
ВАЛЮТНЫЕ ДЕПОЗИТЫ
Добавили депозиты в долларах и евро на срок от 1 до 12 месяцев и ставками до 5% годовых. Пополнить такой депозит можно через кассы Универсал Банка и ТАСКОМБАНКа наличными либо с валютной карты. Снять наличные без комиссии можно только в кассе Универсал Банка.

Як в анекдоті?
Кавун - 3 грн.
Арбуз - 7 грн.
:)
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:44

Re: Monobank

Тогда как вариант Универсал от Тигипко там те-же 5% готовых $, меньше проблем с функционалом.
Получите бонус !!! 50 грн !!! от MONOBANK на баланс при установке приложения на смартфон: :arrow: https://monobank.com.ua/r/dLfj
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:45

  Чорний Ворон написав:
  vollena71 написав:Мне в почту текст другой
ВАЛЮТНЫЕ ДЕПОЗИТЫ
Добавили депозиты в долларах и евро на срок от 1 до 12 месяцев и ставками до 5% годовых. Пополнить такой депозит можно через кассы Универсал Банка и ТАСКОМБАНКа наличными либо с валютной карты. Снять наличные без комиссии можно только в кассе Универсал Банка.

Як в анекдоті?
Кавун - 3 грн.
Арбуз - 7 грн.
:)

Тоже так подумала :lol:
В ФБ вчера 3 представителя монобанка дали 3 разных версии получения депозита, так что подожду пока между собой согласуют и в тарифах однозначно пропишут
UPD
Владислав Иванов зараз ми вже розробляємо можливість знімати депозит за кодом в касі через мобільний додаток. Найближчим часом запустимо.
Востаннє редагувалось vollena71 в П'ят 09 лис, 2018 11:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 11:08

Re: Monobank

Вже можна на сайти комфи купувати з'явилось покупка частями.
Оплату частями пропонують на 15 платежів а покупка частями тільки на 7 :-(
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rosstikf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 11:59

  M-Audio написав:
  vollena71 написав:Снять наличные без комиссии можно только в кассе Универсал Банка.

В фейсбуке вчера читал, что:
а) Непосредственно с закончившегося депозита денег не дадут, нужно обязательно сначала перевести на карту;
б) с виртуальной карты денег тоже не дадут, обязательно нужен пластик, но также пишут о последнем-препоследнем нововведении, позволяющем снять денег по номеру карты без пластика, однако это, если уже и работает, то слишком недолго, чтобы можно было поделиться впечатлениями;
в) - вишенка. При выплате с карты возьмут стандартную комиссию в 0.9%, которую нужно будет вернуть через заявление в службу поддержки. Кроме очевидных неудобств, связанных с таким обращением, это означает также, что, имея на карте, например, 503 доллара, нельзя снять 500 - после списания комиссии не хватит денег, а будет ли поддержка достаточно оперативной, чтобы после снятия 400 вернуть комиссию, и снять ещё 100 - неизвестно.

Вывод - пока лучше воздержаться.


Хотел открыть у них депо в валюте.
Вчера почитал этот бред на Фейсбук и решил с моно по валюте вообще не связываться.
Про отмену комиссии через поддержку это вообще шедевр: т.е. какой-то студент-практикант будет решать отменить мне комиссию или нет? Серьезно?!? Такие вещи как комиссии в банке вообще должны быть прописаны программно и не требовать участия персонала.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 12:02

Re: Monobank

это называется загон на лоха, не каждый ведь на форумах и фейсбуках тусуется, многие даже не узнают, что её можно вернуть
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 12:16

  rosstikf написав:Вже можна на сайти комфи купувати з'явилось покупка частями.
Оплату частями пропонують на 15 платежів а покупка частями тільки на 7 :-(
Зображення

Разговаривал со службой поддержки Comfy. Говорят, что разъяснения по работе с МОНО начались 06.11. По срокам, максимум 10 месяцев. Если у Привата - 5, то у Моно - 3 и т.д. Но момент с отсутствием комиссии за списание всех платежей за кредитные, как бы должен это компенсировать. Еще бы магазину расширить список товаров... Выбираю ребенку телефон... Какой же скудный выбор в Comfy... А так можно было бы и опробовать
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