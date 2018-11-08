..что не выводится? Отправил на выход...,вышли, зашли на чужой пластик без комиссии...
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:34
..что не выводится? Отправил на выход...,вышли, зашли на чужой пластик без комиссии...
Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:37
В фейсбуке вчера читал, что:
а) Непосредственно с закончившегося депозита денег не дадут, нужно обязательно сначала перевести на карту;
б) с виртуальной карты денег тоже не дадут, обязательно нужен пластик, но также пишут о последнем-препоследнем нововведении, позволяющем снять денег по номеру карты без пластика, однако это, если уже и работает, то слишком недолго, чтобы можно было поделиться впечатлениями;
в) - вишенка. При выплате с карты возьмут стандартную комиссию в 0.9%, которую нужно будет вернуть через заявление в службу поддержки. Кроме очевидных неудобств, связанных с таким обращением, это означает также, что, имея на карте, например, 503 доллара, нельзя снять 500 - после списания комиссии не хватит денег, а будет ли поддержка достаточно оперативной, чтобы после снятия 400 вернуть комиссию, и снять ещё 100 - неизвестно.
Вывод - пока лучше воздержаться.
Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:38
Re: Monobank
Як в анекдоті?
Кавун - 3 грн.
Арбуз - 7 грн.
Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:44
Re: Monobank
Тогда как вариант Универсал от Тигипко там те-же 5% готовых $, меньше проблем с функционалом.
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:45
Тоже так подумала
В ФБ вчера 3 представителя монобанка дали 3 разных версии получения депозита, так что подожду пока между собой согласуют и в тарифах однозначно пропишут
UPD
Востаннє редагувалось vollena71 в П'ят 09 лис, 2018 11:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 11:08
Re: Monobank
Додано: П'ят 09 лис, 2018 11:59
Хотел открыть у них депо в валюте.
Вчера почитал этот бред на Фейсбук и решил с моно по валюте вообще не связываться.
Про отмену комиссии через поддержку это вообще шедевр: т.е. какой-то студент-практикант будет решать отменить мне комиссию или нет? Серьезно?!? Такие вещи как комиссии в банке вообще должны быть прописаны программно и не требовать участия персонала.
Додано: П'ят 09 лис, 2018 12:02
Re: Monobank
это называется загон на лоха, не каждый ведь на форумах и фейсбуках тусуется, многие даже не узнают, что её можно вернуть
Додано: П'ят 09 лис, 2018 12:16
Разговаривал со службой поддержки Comfy. Говорят, что разъяснения по работе с МОНО начались 06.11. По срокам, максимум 10 месяцев. Если у Привата - 5, то у Моно - 3 и т.д. Но момент с отсутствием комиссии за списание всех платежей за кредитные, как бы должен это компенсировать. Еще бы магазину расширить список товаров... Выбираю ребенку телефон... Какой же скудный выбор в Comfy... А так можно было бы и опробовать
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