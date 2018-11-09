https://minfin.com.ua/2018/11/09/35570679/В ближайшее время «Покупка частями» должна заработать в сети электроники «Алло». Также команда ведет переговоры с «Эпицентром», «Розеткой» и другими партнерами.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 лис, 2018 18:42
Re: Monobank
https://minfin.com.ua/2018/11/09/35570679/
Додано: П'ят 09 лис, 2018 20:17
Re: Monobank
Я не понимаю, что так все рванули в этот сомнительный проект от Тигибко? Вам , что привата мало? Читал у них про одно депо, которое связано с фитнес трекером... ну бред же полный... если там на n-й день не прошел 8к шагов, то процент по депо падает... ну пля, на такое может повестись толь ( не буду говорить кто).
Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:26
Re: Monobank
10 000
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:41
Зі зниженням відсотків могли б і кількість кроків зменшити.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:57
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