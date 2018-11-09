RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1000100110021003
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 18:42

Re: Monobank

В ближайшее время «Покупка частями» должна заработать в сети электроники «Алло». Также команда ведет переговоры с «Эпицентром», «Розеткой» и другими партнерами.
https://minfin.com.ua/2018/11/09/35570679/
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 410
З нами з: 08.03.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 20:17

Re: Monobank

Я не понимаю, что так все рванули в этот сомнительный проект от Тигибко? Вам , что привата мало? Читал у них про одно депо, которое связано с фитнес трекером... ну бред же полный... если там на n-й день не прошел 8к шагов, то процент по депо падает... ну пля, на такое может повестись толь ( не буду говорить кто).
jerua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 796
З нами з: 28.01.09
Подякував: 6 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:26

Re: Monobank

  jerua написав:ну бред же полный... если там на n-й день не прошел 8к шагов, то процент по депо падает...


10 000 :)


http://prntscr.com/lgfjen
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3411
З нами з: 01.06.14
Подякував: 176 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:41

Зі зниженням відсотків могли б і кількість кроків зменшити.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 2555
З нами з: 18.08.14
Подякував: 157 раз.
Подякували: 334 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:57

  jerua написав:Я не понимаю, что так все рванули в этот сомнительный проект от Тигибко?

Я не понимаю, как такие глупые вопросы может задавать форумчанин с таким солидным стажем :?

Три самых лучших кредитки нынче - именно от двух банков Тигипко. Если вы так не считаете, то кредитки - явно не ваш конёк :!:
Vorlon
 
Повідомлень: 6107
З нами з: 14.06.13
Подякував: 337 раз.
Подякували: 621 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 09:11

Re: Monobank

Хм. При попытке вчера в магазине одежды рассчитаться картой мони был отказ - на чеке Перевищено ліміт. Сумма покупки была до 900грн, на карте доступно более 9К. Оплата другой картой прошла успешно.
Все бы ничего, но была выбрана категория одежда и обувь...
При расчете минут через 20 этой же картой в другом магазине тоже за одежду, но на гораздо меньшую сумму 300грн оплата прошла - это так с кэшбеком бороться начали?
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4609
З нами з: 20.01.15
Подякував: 284 раз.
Подякували: 421 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 09:25

Re: Monobank

ol_zy, не думаю, були випадки на 10 - 20гр в хлібному були відмови, іншою карткою все ok.
Zochan
 
Повідомлень: 163
З нами з: 22.10.14
Подякував: 181 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 09:54

  Zochan написав:ol_zy, не думаю, були випадки на 10 - 20гр в хлібному були відмови, іншою карткою все ok.

Пару недель назад тоже был отказ. На горячке,тогда,сказали: у нас был сбой((
mihasik
 
Повідомлень: 446
З нами з: 26.10.11
Подякував: 17 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1000100110021003
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pavyak і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (10028)
10.11.2018 09:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.