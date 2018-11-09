https://minfin.com.ua/2018/11/09/35570679/В ближайшее время «Покупка частями» должна заработать в сети электроники «Алло». Также команда ведет переговоры с «Эпицентром», «Розеткой» и другими партнерами.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 лис, 2018 18:42
Re: Monobank
https://minfin.com.ua/2018/11/09/35570679/
Додано: П'ят 09 лис, 2018 20:17
Re: Monobank
Я не понимаю, что так все рванули в этот сомнительный проект от Тигибко? Вам , что привата мало? Читал у них про одно депо, которое связано с фитнес трекером... ну бред же полный... если там на n-й день не прошел 8к шагов, то процент по депо падает... ну пля, на такое может повестись толь ( не буду говорить кто).
Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:26
Re: Monobank
10 000
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:41
Зі зниженням відсотків могли б і кількість кроків зменшити.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:57
Додано: Суб 10 лис, 2018 09:11
Re: Monobank
Хм. При попытке вчера в магазине одежды рассчитаться картой мони был отказ - на чеке Перевищено ліміт. Сумма покупки была до 900грн, на карте доступно более 9К. Оплата другой картой прошла успешно.
Все бы ничего, но была выбрана категория одежда и обувь...
При расчете минут через 20 этой же картой в другом магазине тоже за одежду, но на гораздо меньшую сумму 300грн оплата прошла - это так с кэшбеком бороться начали?
Додано: Суб 10 лис, 2018 09:25
Re: Monobank
ol_zy, не думаю, були випадки на 10 - 20гр в хлібному були відмови, іншою карткою все ok.
Додано: Суб 10 лис, 2018 09:54
Додано: Суб 10 лис, 2018 14:36
Re: Monobank+ кешбек
Колеги, а є сенс писати на гарячку з проханням нарахувати кешбек, якщо не вибрав ще був категорії, а оплата вже пройшла (а вже за півгодини після того обрав підходящі категоріїї) ?
Додано: Суб 10 лис, 2018 14:38
Re: Monobank
maxprofit, людяна служба підтримки скоріше за все тебе відправить куди подалі. IMHO.
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