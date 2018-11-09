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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 лис, 2018 14:40
rosstikf написав:
Вже можна на сайти комфи купувати з'явилось покупка частями.
Ще добавили опис:https://comfy.ua/crediting.html#payPartMB
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