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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1001100210031004
Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 14:40

  rosstikf написав:Вже можна на сайти комфи купувати з'явилось покупка частями.
Ще добавили опис:
https://comfy.ua/crediting.html#payPartMB
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 16:11

  Vorlon написав:Три самых лучших кредитки нынче - именно от двух банков Тигипко.

Пожалуй, только две. На третье место вышла "Идея".
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 16:42

  MASolomko написав:
  rosstikf написав:Вже можна на сайти комфи купувати з'явилось покупка частями.
Ще добавили опис:
https://comfy.ua/crediting.html#payPartMB

Не совместима с акциями
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 21:00

Re: Monobank

Подскажите, пожалуйста, может, кто сталкивался: дьюти-фри в какую-либо категорию кешбэка моно попадают?
Eugene+
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 22:39

  BBC написав:
  MASolomko написав:
  rosstikf написав:Вже можна на сайти комфи купувати з'явилось покупка частями.
Ще добавили опис:
https://comfy.ua/crediting.html#payPartMB

Не совместима с акциями

Да, готовили-готовили, а вышло не очень. Даже Привату уступает.
tano
 
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  #<1 ... 1001100210031004
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