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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 лис, 2018 14:40
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Додано: Суб 10 лис, 2018 16:11
Пожалуй, только две. На третье место вышла "Идея".
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Суб 10 лис, 2018 16:42
Не совместима с акциями
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Суб 10 лис, 2018 21:00
Re: Monobank
Подскажите, пожалуйста, может, кто сталкивался: дьюти-фри в какую-либо категорию кешбэка моно попадают?
Додано: Суб 10 лис, 2018 22:39
Да, готовили-готовили, а вышло не очень. Даже Привату уступает.
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