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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 лис, 2018 14:40
rosstikf написав:
Вже можна на сайти комфи купувати з'явилось покупка частями.
Ще добавили опис:https://comfy.ua/crediting.html#payPartMB
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MASolomko
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Додано: Суб 10 лис, 2018 16:11
Vorlon написав:
Три самых лучших кредитки нынче - именно от двух банков Тигипко.
Пожалуй, только две. На третье место вышла "Идея".
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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Додано: Суб 10 лис, 2018 16:42
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Суб 10 лис, 2018 21:00
Подскажите, пожалуйста, может, кто сталкивался: дьюти-фри в какую-либо категорию кешбэка моно попадают?
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Eugene+
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Додано: Суб 10 лис, 2018 22:39
BBC написав:
Не совместима с акциями
Да, готовили-готовили, а вышло не очень. Даже Привату уступает.
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tano
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Додано: Суб 10 лис, 2018 23:35
Eugene+ написав:
Подскажите, пожалуйста, может, кто сталкивался: дьюти-фри в какую-либо категорию кешбэка моно попадают?
В категорию Diuty
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Alex6
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Додано: Нед 11 лис, 2018 08:57
tano написав:
Да, готовили-готовили, а вышло не очень. Даже Привату уступает.
Поясните, а в чем подвох?
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otg
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Додано: Нед 11 лис, 2018 09:05
otg написав: tano написав:
Да, готовили-готовили, а вышло не очень. Даже Привату уступает.
Поясните, а в чем подвох?
В сроке. Где Приват 5, у Моно 2 месяца.
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Нед 11 лис, 2018 09:30
BBC написав: otg написав: tano написав:
Да, готовили-готовили, а вышло не очень. Даже Привату уступает.
Поясните, а в чем подвох?
В сроке. Где Приват 5, у Моно 2 месяца.
В Алло Приват спокойно 14 ОЧ даёт на суммах от 5000
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Нед 11 лис, 2018 09:33
А сегодня Приват дает спокойно 25 частей
Щось мені з ТАС "щастить"
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