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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 11 лис, 2018 09:33
А сегодня Приват дает спокойно 25 частей
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Нед 11 лис, 2018 10:14
BBC написав: otg написав: tano написав:
Да, готовили-готовили, а вышло не очень. Даже Привату уступает.
Поясните, а в чем подвох?
В сроке. Где Приват 5, у Моно 2 месяца.
Вот смотрю телефоны и там и там по 5 мес.
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otg
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Додано: Нед 11 лис, 2018 11:29
otg написав: BBC написав: tano написав:
Да, готовили-готовили, а вышло не очень. Даже Привату уступает.
otg написав:
Поясните, а в чем подвох?
В сроке. Где Приват 5, у Моно 2 месяца.
Вот смотрю телефоны и там и там по 5 мес.
Интересно, у мони погашение очередной части за кредитные без комиса и процентов? Т.е. не надо кредитку в 0 выводить перед списанием части? Если так, то это конечно плюс для мони.
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ol_zy
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Додано: Нед 11 лис, 2018 11:54
ol_zy написав:
Интересно, у мони погашение очередной части за кредитные без комиса и процентов?
Да
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Computer
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