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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1002100310041005
Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 09:33

А сегодня Приват дает спокойно 25 частей
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 10:14

  BBC написав:
  otg написав:
  tano написав:Да, готовили-готовили, а вышло не очень. Даже Привату уступает.
Поясните, а в чем подвох?
В сроке. Где Приват 5, у Моно 2 месяца.
Вот смотрю телефоны и там и там по 5 мес.
otg
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 11:29

  otg написав:
  BBC написав:
  tano написав:Да, готовили-готовили, а вышло не очень. Даже Привату уступает.
  otg написав:Поясните, а в чем подвох?
В сроке. Где Приват 5, у Моно 2 месяца.
Вот смотрю телефоны и там и там по 5 мес.

Интересно, у мони погашение очередной части за кредитные без комиса и процентов? Т.е. не надо кредитку в 0 выводить перед списанием части? Если так, то это конечно плюс для мони.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 11:54

Re: Monobank

  ol_zy написав:Интересно, у мони погашение очередной части за кредитные без комиса и процентов?

Да
Computer
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 18:48

  BBC написав:А сегодня Приват дает спокойно 25 частей

При максимальной сумме в 25 тыс.
У моно сумма лимита может быть много больше.
Skiw :D
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 18:49

  Computer написав:
  ol_zy написав:Интересно, у мони погашение очередной части за кредитные без комиса и процентов?

Да

А вот это интересно.
Это где-то в условиях/тарифах есть?
Skiw :D
Skiw
 
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