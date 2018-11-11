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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 11 лис, 2018 09:33
А сегодня Приват дает спокойно 25 частей
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Нед 11 лис, 2018 10:14
BBC написав: otg написав: tano написав:
Да, готовили-готовили, а вышло не очень. Даже Привату уступает.
Поясните, а в чем подвох?
В сроке. Где Приват 5, у Моно 2 месяца.
Вот смотрю телефоны и там и там по 5 мес.
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otg
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Додано: Нед 11 лис, 2018 11:29
otg написав: BBC написав: tano написав:
Да, готовили-готовили, а вышло не очень. Даже Привату уступает.
otg написав:
Поясните, а в чем подвох?
В сроке. Где Приват 5, у Моно 2 месяца.
Вот смотрю телефоны и там и там по 5 мес.
Интересно, у мони погашение очередной части за кредитные без комиса и процентов? Т.е. не надо кредитку в 0 выводить перед списанием части? Если так, то это конечно плюс для мони.
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ol_zy
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Додано: Нед 11 лис, 2018 11:54
ol_zy написав:
Интересно, у мони погашение очередной части за кредитные без комиса и процентов?
Да
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Computer
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Додано: Нед 11 лис, 2018 18:48
BBC написав:
А сегодня Приват дает спокойно 25 частей
При максимальной сумме в 25 тыс.
У моно сумма лимита может быть много больше.
Skiw
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Додано: Нед 11 лис, 2018 18:49
Computer написав: ol_zy написав:
Интересно, у мони погашение очередной части за кредитные без комиса и процентов?
Да
А вот это интересно.
Это где-то в условиях/тарифах есть?
Skiw
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Skiw
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Додано: Пон 12 лис, 2018 11:40
Пришла меил-рассылка о том, что с 19.11.18 ставки по 1 мес. грн депо станут 13,5%
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Пон 12 лис, 2018 11:53
Skiw написав: BBC написав:
А сегодня Приват дает спокойно 25 частей
При максимальной сумме в 25 тыс.
У моно сумма лимита может быть много больше.
китайцы дают скидку 20-30% и дарят 100$ за Хавай P20 pro / Хавай mate P20 pro
+ гарантию дают
+ гарантия магазина (правда тут спорный вопрос). В Comfy Вас поимеют и пошлют нафиг
нафига Вам рассрочка? лучше в вступайте компартию!
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
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Додано: Пон 12 лис, 2018 11:58
Я в рассрочку бумагу покупаю
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Пон 12 лис, 2018 12:30
BBC написав:
Я в рассрочку бумагу покупаю
"Хавай P20 pro" в Розетке и в Комфи - 24-25к
у Китайцах 420$ (11.8к
грн) в 2 раза дешевле! (правда уже разобрали)
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
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