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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 лис, 2018 14:04
proftpd66 написав:
у Китайцах 420$ (11.8к грн) в 2 раза дешевле!
Плюс таможня, доставка. Ещё 3-4к прибавьте. Минус гарантия. Ещё 3-4к добавьте...
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Додано: Пон 12 лис, 2018 14:06
Charter написав: proftpd66 написав:
у Китайцах 420$ (11.8к грн) в 2 раза дешевле!
Плюс таможня, доставка. Ещё 3-4к прибавьте. Минус гарантия. Ещё 3-4к добавьте...
Минус пару бэндов LTE и NFC скорее всего - нафиг такое "счастье" надо?!
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Додано: Пон 12 лис, 2018 15:05
Charter написав: proftpd66 написав:
у Китайцах 420$ (11.8к грн) в 2 раза дешевле!
Плюс таможня, доставка. Ещё 3-4к прибавьте. Минус гарантия. Ещё 3-4к добавьте...
как грамотно отправить растаможить ? через кого и как ? что бы этот хуавей\айфон не остался в подарок жене таможенника
.
Действительно вышел закон от Верховноъ зради об налогах на послыки более 100 евро? долларов , читал здесь же на финансах , лень искать.
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Додано: Пон 12 лис, 2018 15:07
Вкладчик1234 написав:
Пришла меил-рассылка о том, что с 19.11.18 ставки по 1 мес. грн депо станут 13,5%
Просто интересно - зачем морозить деньги на месяц под 13,5%, если их можно иметь в свободном доступе под 16-17% ?
Это для мазохистов каких-то ? Любителей кошаков и стикеров ?
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Додано: Пон 12 лис, 2018 15:08
mustbe
Не все в курсе и пусть это так и остаётся
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Додано: Пон 12 лис, 2018 15:11
mustbe написав:
Просто интересно - зачем морозить деньги на месяц под 13,5%, если их можно иметь в свободном доступе под 16-17% ?
Там где 17, не все рискуют держать и десятую часть от фонда.
Так что, пусть будет. 16, конечно.
13 по гривне не прокатит. 5% по валюте, ну можно задуматься. Но, в материнском ТАСе на четверть пункта меньше всего. И, деньги потом упадут на Вику, с которой и потратишь с кэшбеком.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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Додано: Пон 12 лис, 2018 15:13
proftpd66 написав:
у Китайцах 420$
(11.8к
грн) в 2 раза дешевле! (правда уже разобрали)
С такой ценой
= "Привет растаможка"
Если таможенный офицер будет не ленив.
Charter написав: proftpd66 написав:
у Китайцах 420$ (11.8к грн) в 2 раза дешевле!
доставка.
Доставка уже в цене, или то не Алиэкспресс?
Charter написав:
Минус гарантия. Ещё 3-4к добавьте...
Гарантия - это забрали на ремонт, и ждешь месяц-три?
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justit
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Додано: Пон 12 лис, 2018 15:30
yama написав: Charter написав: proftpd66 написав:
у Китайцах 420$ (11.8к грн) в 2 раза дешевле!
Плюс таможня, доставка. Ещё 3-4к прибавьте. Минус гарантия. Ещё 3-4к добавьте...
как грамотно отправить растаможить ? через кого и как ? что бы этот хуавей\айфон не остался в подарок жене таможенника
.
Действительно вышел закон от Верховноъ зради об налогах на послыки более 100 евро? долларов , читал здесь же на финансах , лень искать.
Vorlon написав: Charter написав: proftpd66 написав:
у Китайцах 420$ (11.8к грн) в 2 раза дешевле!
Плюс таможня, доставка. Ещё 3-4к прибавьте. Минус гарантия. Ещё 3-4к добавьте...
Минус пару бэндов LTE и NFC скорее всего - нафиг такое "счастье" надо?!
Charter написав: proftpd66 написав:
у Китайцах 420$ (11.8к грн) в 2 раза дешевле!
Плюс таможня, доставка. Ещё 3-4к прибавьте. Минус гарантия. Ещё 3-4к добавьте...
justit написав: proftpd66 написав:
у Китайцах 420$
(11.8к
грн) в 2 раза дешевле! (правда уже разобрали)
С такой ценой
= "Привет растаможка"
Если таможенный офицер будет не ленив.
Charter написав: proftpd66 написав:
у Китайцах 420$ (11.8к грн) в 2 раза дешевле!
доставка.
Доставка уже в цене, или то не Алиэкспресс?
Я получал инфу форумах что заказывали за 300$, оно приходило без расcтаможки. Так же получал инфу что китаец запаковал так, что таможенник будет пол дня распаковывать. Спорная информация в цене, цена может быть 300$, а на самом деле 150$. Китайцы ставят 1-15$ за любой аппарат.не исключено
, что сами китайцы контрабассят у нас
потому что цена часто указана в декларации в 1$
тут проблема может быть, что если "умные-часы", то их могут вскрыть для проверки на запрещенный ввоз.
Может быть можно найти поставщика с контрабасом
justit написав: Charter написав:
Минус гарантия. Ещё 3-4к добавьте...
Гарантия - это забрали на ремонт, и ждешь месяц-три?
в Комфи и Китае - тоже самое. Китайцы думаю быстрее решают, они же не д*** UP:)
Востаннє редагувалось proftpd66
в Пон 12 лис, 2018 15:41, всього редагувалось 1 раз.
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
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proftpd66
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Додано: Пон 12 лис, 2018 15:39
mustbe написав:
Просто интересно - зачем морозить деньги на месяц под 13,5%, если их можно иметь в свободном доступе под 16-17% ?
Если это про шарик, разве там вывод не с комиссией?
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