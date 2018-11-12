Додано: Пон 12 лис, 2018 15:30

yama написав: Charter написав: proftpd66 написав: у Китайцах 420$ (11.8к грн) в 2 раза дешевле! у Китайцах 420$ (11.8к грн) в 2 раза дешевле!

Плюс таможня, доставка. Ещё 3-4к прибавьте. Минус гарантия. Ещё 3-4к добавьте... Плюс таможня, доставка. Ещё 3-4к прибавьте. Минус гарантия. Ещё 3-4к добавьте...

как грамотно отправить растаможить ? через кого и как ? что бы этот хуавей\айфон не остался в подарок жене таможенника .

Действительно вышел закон от Верховноъ зради об налогах на послыки более 100 евро? долларов , читал здесь же на финансах , лень искать. как грамотно отправить растаможить ? через кого и как ? что бы этот хуавей\айфон не остался в подарок жене таможенникаДействительно вышел закон от Верховноъ зради об налогах на послыки более 100 евро? долларов , читал здесь же на финансах , лень искать.

Vorlon написав: Charter написав: proftpd66 написав: у Китайцах 420$ (11.8к грн) в 2 раза дешевле! у Китайцах 420$ (11.8к грн) в 2 раза дешевле!

Плюс таможня, доставка. Ещё 3-4к прибавьте. Минус гарантия. Ещё 3-4к добавьте... Плюс таможня, доставка. Ещё 3-4к прибавьте. Минус гарантия. Ещё 3-4к добавьте...

Минус пару бэндов LTE и NFC скорее всего - нафиг такое "счастье" надо?! Минус пару бэндов LTE и NFC скорее всего - нафиг такое "счастье" надо?!

Charter написав: proftpd66 написав: у Китайцах 420$ (11.8к грн) в 2 раза дешевле! у Китайцах 420$ (11.8к грн) в 2 раза дешевле!

Плюс таможня, доставка. Ещё 3-4к прибавьте. Минус гарантия. Ещё 3-4к добавьте... Плюс таможня, доставка. Ещё 3-4к прибавьте. Минус гарантия. Ещё 3-4к добавьте...

justit написав: proftpd66 написав: у Китайцах 420$ (11.8к грн) в 2 раза дешевле! (правда уже разобрали) у Китайцахгрн) в 2 раза дешевле! (правда уже разобрали)



С такой ценой = "Привет растаможка"

Если таможенный офицер будет не ленив.



Charter написав: proftpd66 написав: у Китайцах 420$ (11.8к грн) в 2 раза дешевле! у Китайцах 420$ (11.8к грн) в 2 раза дешевле!

доставка.

доставка.



Доставка уже в цене, или то не Алиэкспресс?

С такой= "Привет растаможка"Если таможенный офицер будет не ленив.Доставка уже в цене, или то не Алиэкспресс?

justit написав:

Charter написав: Минус гарантия. Ещё 3-4к добавьте... Минус гарантия. Ещё 3-4к добавьте...



Гарантия - это забрали на ремонт, и ждешь месяц-три? Гарантия - это забрали на ремонт, и ждешь месяц-три?

Я получал инфу форумах что заказывали за 300$, оно приходило без расcтаможки. Так же получал инфу что китаец запаковал так, что таможенник будет пол дня распаковывать. Спорная информация в цене, цена может быть 300$, а на самом деле 150$. Китайцы ставят 1-15$ за любой аппарат., что сами китайцы контрабассят у наспотому что цена часто указана в декларации в 1$тут проблема может быть, что если "умные-часы", то их могут вскрыть для проверки на запрещенный ввоз.Может быть можно найти поставщика с контрабасомв Комфи и Китае - тоже самое. Китайцы думаю быстрее решают, они же не д*** UP:)