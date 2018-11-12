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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1004100510061007>
Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 14:04

Re: Monobank

  proftpd66 написав:у Китайцах 420$ (11.8к грн) в 2 раза дешевле!

Плюс таможня, доставка. Ещё 3-4к прибавьте. Минус гарантия. Ещё 3-4к добавьте...
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 14:06

  Charter написав:
  proftpd66 написав:у Китайцах 420$ (11.8к грн) в 2 раза дешевле!

Плюс таможня, доставка. Ещё 3-4к прибавьте. Минус гарантия. Ещё 3-4к добавьте...

Минус пару бэндов LTE и NFC скорее всего - нафиг такое "счастье" надо?!
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 14:48

  Alex6 написав:
  Eugene+ написав:Подскажите, пожалуйста, может, кто сталкивался: дьюти-фри в какую-либо категорию кешбэка моно попадают?


В категорию Diuty :mrgreen:


У вересні у Жулянах в мене попадало під категорію "Продукти і супермаркети". Назва "Magazyn bezmytnoyi tor". Пофіксили вже?
andresBeck
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 15:05

  Charter написав:
  proftpd66 написав:у Китайцах 420$ (11.8к грн) в 2 раза дешевле!

Плюс таможня, доставка. Ещё 3-4к прибавьте. Минус гарантия. Ещё 3-4к добавьте...

как грамотно отправить растаможить ? через кого и как ? что бы этот хуавей\айфон не остался в подарок жене таможенника :) .
Действительно вышел закон от Верховноъ зради об налогах на послыки более 100 евро? долларов , читал здесь же на финансах , лень искать.
свинорыл
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 15:07

  Вкладчик1234 написав:Пришла меил-рассылка о том, что с 19.11.18 ставки по 1 мес. грн депо станут 13,5%

Просто интересно - зачем морозить деньги на месяц под 13,5%, если их можно иметь в свободном доступе под 16-17% ?
Это для мазохистов каких-то ? Любителей кошаков и стикеров ?
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 15:08

mustbe
Не все в курсе и пусть это так и остаётся ;)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 15:11

  mustbe написав:Просто интересно - зачем морозить деньги на месяц под 13,5%, если их можно иметь в свободном доступе под 16-17% ?

Там где 17, не все рискуют держать и десятую часть от фонда.
Так что, пусть будет. 16, конечно.
13 по гривне не прокатит. 5% по валюте, ну можно задуматься. Но, в материнском ТАСе на четверть пункта меньше всего. И, деньги потом упадут на Вику, с которой и потратишь с кэшбеком.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 15:13

  proftpd66 написав:у Китайцах 420$ (11.8к грн) в 2 раза дешевле! (правда уже разобрали)


С такой ценой = "Привет растаможка"
Если таможенный офицер будет не ленив.



  Charter написав:
  proftpd66 написав:у Китайцах 420$ (11.8к грн) в 2 раза дешевле!

доставка.


Доставка уже в цене, или то не Алиэкспресс?

  Charter написав:Минус гарантия. Ещё 3-4к добавьте...


Гарантия - это забрали на ремонт, и ждешь месяц-три?
justit
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 15:30

  yama написав:
  Charter написав:
  proftpd66 написав:у Китайцах 420$ (11.8к грн) в 2 раза дешевле!

Плюс таможня, доставка. Ещё 3-4к прибавьте. Минус гарантия. Ещё 3-4к добавьте...

как грамотно отправить растаможить ? через кого и как ? что бы этот хуавей\айфон не остался в подарок жене таможенника :) .
Действительно вышел закон от Верховноъ зради об налогах на послыки более 100 евро? долларов , читал здесь же на финансах , лень искать.


  Vorlon написав:
  Charter написав:
  proftpd66 написав:у Китайцах 420$ (11.8к грн) в 2 раза дешевле!

Плюс таможня, доставка. Ещё 3-4к прибавьте. Минус гарантия. Ещё 3-4к добавьте...

Минус пару бэндов LTE и NFC скорее всего - нафиг такое "счастье" надо?!


  Charter написав:
  proftpd66 написав:у Китайцах 420$ (11.8к грн) в 2 раза дешевле!

Плюс таможня, доставка. Ещё 3-4к прибавьте. Минус гарантия. Ещё 3-4к добавьте...


  justit написав:
  proftpd66 написав:у Китайцах 420$ (11.8к грн) в 2 раза дешевле! (правда уже разобрали)


С такой ценой = "Привет растаможка"
Если таможенный офицер будет не ленив.

  Charter написав:
  proftpd66 написав:у Китайцах 420$ (11.8к грн) в 2 раза дешевле!

доставка.


Доставка уже в цене, или то не Алиэкспресс?


Я получал инфу форумах что заказывали за 300$, оно приходило без расcтаможки. Так же получал инфу что китаец запаковал так, что таможенник будет пол дня распаковывать. Спорная информация в цене, цена может быть 300$, а на самом деле 150$. Китайцы ставят 1-15$ за любой аппарат.

не исключено, что сами китайцы контрабассят у нас :) потому что цена часто указана в декларации в 1$ :D

тут проблема может быть, что если "умные-часы", то их могут вскрыть для проверки на запрещенный ввоз.

Может быть можно найти поставщика с контрабасом :)


  justit написав:
  Charter написав:Минус гарантия. Ещё 3-4к добавьте...


Гарантия - это забрали на ремонт, и ждешь месяц-три?


в Комфи и Китае - тоже самое. Китайцы думаю быстрее решают, они же не д*** UP:)
Востаннє редагувалось proftpd66 в Пон 12 лис, 2018 15:41, всього редагувалось 1 раз.
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https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 15:39

Re: Monobank

  mustbe написав:Просто интересно - зачем морозить деньги на месяц под 13,5%, если их можно иметь в свободном доступе под 16-17% ?

Если это про шарик, разве там вывод не с комиссией?
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