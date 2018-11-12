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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1004100510061007
Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 15:40

  Amid написав:
  mustbe написав:Просто интересно - зачем морозить деньги на месяц под 13,5%, если их можно иметь в свободном доступе под 16-17% ?

Если это про шарик, разве там вывод не с комиссией?

Ну так же как и у Мони
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 15:41

  clientage написав:Ну так же как и у Мони

Сыр-бор из-за того, что Моня снижает.
Не пришла еще рассылка?
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 15:45

Re: Monobank

  justit написав:Гарантия - это забрали на ремонт, и ждешь месяц-три?

У меня знакомый, заказал в Китае планшет на день рождения дочке. Пришёл в посылке с разбитым стеклом и не включался. Долгая переписка. Китайцы попросили узнать, сколько будет стоить ремонт в местном сервисном центре. Цена ремонта их не устроила, пришлось отправлять на ремонт обратно в Китай. В итоге, дочка получила "новый" отремонтированный планшет через 9 месяцев после его заказа в Китае. Да, гарантия из Китая работает, но всё происходит очень неспешно.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 15:48

  safonovstanislav написав:
  justit написав:Гарантия - это забрали на ремонт, и ждешь месяц-три?

У меня знакомый, заказал в Китае планшет на день рождения дочке. Пришёл в посылке с разбитым стеклом и не включался. Долгая переписка. Китайцы попросили узнать, сколько будет стоить ремонт в местном сервисном центре. Цена ремонта их не устроила, пришлось отправлять на ремонт обратно в Китай. В итоге, дочка получила "новый" отремонтированный планшет через 9 месяцев после его заказа в Китае. Да, гарантия из Китая работает, но всё происходит очень неспешно.


Они часто просят отправить обратно и они вернут деньги. Можно надавить с помощью представителя сайта aliexpress. Ваши знакомые решали с помощью магазина? Я часто заказываю, я не хочу портить отношения с продавцами, мне проще обратно отправить.
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 15:53

  wig написав:
  clientage написав:Ну так же как и у Мони

Сыр-бор из-за того, что Моня снижает.
Не пришла еще рассылка?

Рассылка пришла, но мне пофиг, мне старых столбиков и шаромыжников пока хватает :)
А у Мони похоже начались проблемы с лиХвидностью или со стратегией. Похоже банда рыскает, ищет свою нишу. Щас видно, шо сделав ставку на смарт-клиента (который и со смартом и с мозгами) у банды не получается стричь овец, т.к. они оказались свинорылами, а там не шерсть, а сало, которое добывается токо убоем. Да и свинота оказалась не домашней свинкой, а дикой кабанятиной -- пойди слови сначала. Блииин, неужели отстрел разрешат? :) :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 15:57

Re: Monobank

  clientage написав:Да и свинота оказалась не домашней свинкой, а дикой кабанятиной -- пойди слови сначала. Блииин, неужели отстрел разрешат?

Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 15:58

  clientage написав:Рассылка пришла, но мне пофиг, мне старых столбиков и шаромыжников пока хватает

Столбы есть, но, в промежутке, как раз укладывался месячный депо от Монобанка. Но нет, так нет.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 16:11

  proftpd66 написав:
  safonovstanislav написав:
  justit написав:Гарантия - это забрали на ремонт, и ждешь месяц-три?

У меня знакомый, заказал в Китае планшет на день рождения дочке. Пришёл в посылке с разбитым стеклом и не включался. Долгая переписка. Китайцы попросили узнать, сколько будет стоить ремонт в местном сервисном центре. Цена ремонта их не устроила, пришлось отправлять на ремонт обратно в Китай. В итоге, дочка получила "новый" отремонтированный планшет через 9 месяцев после его заказа в Китае. Да, гарантия из Китая работает, но всё происходит очень неспешно.


Они часто просят отправить обратно и они вернут деньги. Можно надавить с помощью представителя сайта aliexpress. Ваши знакомые решали с помощью магазина? Я часто заказываю, я не хочу портить отношения с продавцами, мне проще обратно отправить.

Заказ был с tinydeal, насколько я знаю, магазин шёл на встречу, но всё происходило очень медленно. Не знаю, как сейчас, раньше посылки из Китая только на украинской таможне минимум 2 недели проводили. Это если заказ не к празднику, вроде нового года

Кстати, по совету этого же знакомого, сделали заказ на jd. Заказали платье к новому году дочке на 2 года по акции за $5. Заказ делали, как мы думали, заблаговременно, в первых числах октября. Платье пришло в конце мая! Понятное дело, что на следующий год его уже было не использовать, т.к. дети быстро растут. При том, что знакомому, сделавшему несколько заказов в то же время, пришло всё до нового года. Так он делал заказы по той же акции со скидкой 10$ на каждую посылку на всех членов семьи. Каждая посылка обходилась ему несколько центов в сумме, вместе с доставкой.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 16:23

  safonovstanislav написав:Заказ был с tinydeal, насколько я знаю, магазин шёл на встречу, но всё происходило очень медленно. Не знаю, как сейчас, раньше посылки из Китая только на украинской таможне минимум 2 недели проводили. Это если заказ не к празднику, вроде нового года

Кстати, по совету этого же знакомого, сделали заказ на jd. Заказали платье к новому году дочке на 2 года по акции за $5. Заказ делали, как мы думали, заблаговременно, в первых числах октября. Платье пришло в конце мая! Понятное дело, что на следующий год его уже было не использовать, т.к. дети быстро растут. При том, что знакомому, сделавшему несколько заказов в то же время, пришло всё до нового года. Так он делал заказы по той же акции со скидкой 10$ на каждую посылку на всех членов семьи. Каждая посылка обходилась ему несколько центов в сумме, вместе с доставкой.


надо указывать даты.
раньше все посылки шли 1-2 месяцы, Это 2005-2012 годы, тогда можно было заработать много, так как никто не заказывал из Китая не прямую, а все брали в подземном переходе. Сейчас посылки уйдет до 6-10 дней, и некоторые долго идут те которые почтой Китая. Есть продавец PreSale. Которые отправляет через 2 недели.

большая вероятность что сейчас китайцы платят за контрабас.
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
proftpd66
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