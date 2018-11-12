Додано: Пон 12 лис, 2018 16:11

proftpd66 написав: safonovstanislav написав: justit написав: Гарантия - это забрали на ремонт, и ждешь месяц-три? Гарантия - это забрали на ремонт, и ждешь месяц-три?

У меня знакомый, заказал в Китае планшет на день рождения дочке. Пришёл в посылке с разбитым стеклом и не включался. Долгая переписка. Китайцы попросили узнать, сколько будет стоить ремонт в местном сервисном центре. Цена ремонта их не устроила, пришлось отправлять на ремонт обратно в Китай. В итоге, дочка получила "новый" отремонтированный планшет через 9 месяцев после его заказа в Китае. Да, гарантия из Китая работает, но всё происходит очень неспешно. У меня знакомый, заказал в Китае планшет на день рождения дочке. Пришёл в посылке с разбитым стеклом и не включался. Долгая переписка. Китайцы попросили узнать, сколько будет стоить ремонт в местном сервисном центре. Цена ремонта их не устроила, пришлось отправлять на ремонт обратно в Китай. В итоге, дочка получила "новый" отремонтированный планшет через 9 месяцев после его заказа в Китае. Да, гарантия из Китая работает, но всё происходит очень неспешно.



Они часто просят отправить обратно и они вернут деньги. Можно надавить с помощью представителя сайта aliexpress. Ваши знакомые решали с помощью магазина? Я часто заказываю, я не хочу портить отношения с продавцами, мне проще обратно отправить. Они часто просят отправить обратно и они вернут деньги. Можно надавить с помощью представителя сайта aliexpress. Ваши знакомые решали с помощью магазина? Я часто заказываю, я не хочу портить отношения с продавцами, мне проще обратно отправить.

Заказ был с tinydeal, насколько я знаю, магазин шёл на встречу, но всё происходило очень медленно. Не знаю, как сейчас, раньше посылки из Китая только на украинской таможне минимум 2 недели проводили. Это если заказ не к празднику, вроде нового годаКстати, по совету этого же знакомого, сделали заказ на jd. Заказали платье к новому году дочке на 2 года по акции за $5. Заказ делали, как мы думали, заблаговременно, в первых числах октября. Платье пришло в конце мая! Понятное дело, что на следующий год его уже было не использовать, т.к. дети быстро растут. При том, что знакомому, сделавшему несколько заказов в то же время, пришло всё до нового года. Так он делал заказы по той же акции со скидкой 10$ на каждую посылку на всех членов семьи. Каждая посылка обходилась ему несколько центов в сумме, вместе с доставкой.