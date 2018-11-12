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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 лис, 2018 17:46
Re: Monobank
Подскажите плз, заморский Айхерб у Мони тоже попадает в категорию "Продукты и супермаркеты", как и у Аллы?
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
Додано: Пон 12 лис, 2018 18:08
pharus
да
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
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