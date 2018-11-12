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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 лис, 2018 17:46
Подскажите плз, заморский Айхерб у Мони тоже попадает в категорию "Продукты и супермаркеты", как и у Аллы?
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
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Додано: Пон 12 лис, 2018 18:08
pharus
да
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
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Додано: Пон 12 лис, 2018 18:44
clientage написав:
Рассылка пришла, но мне пофиг, мне старых столбиков и шаромыжников пока хватает
А у Мони похоже начались проблемы с лиХвидностью или со стратегией. Похоже банда рыскает, ищет свою нишу. Щас видно, шо сделав ставку на смарт-клиента (который и со смартом и с мозгами) у банды не получается стричь овец, т.к. они оказались свинорылами, а там не шерсть, а сало, которое добывается токо убоем. Да и свинота оказалась не домашней свинкой, а дикой кабанятиной -- пойди слови сначала. Блииин, неужели отстрел разрешат?
прикидую как у них текут слюнки при виде стад привата =)
причем одомашненных =)
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mephala
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Додано: Пон 12 лис, 2018 18:51
mephala написав: clientage написав:
Рассылка пришла, но мне пофиг, мне старых столбиков и шаромыжников пока хватает
А у Мони похоже начались проблемы с лиХвидностью или со стратегией. Похоже банда рыскает, ищет свою нишу. Щас видно, шо сделав ставку на смарт-клиента (который и со смартом и с мозгами) у банды не получается стричь овец, т.к. они оказались свинорылами, а там не шерсть, а сало, которое добывается токо убоем. Да и свинота оказалась не домашней свинкой, а дикой кабанятиной -- пойди слови сначала. Блииин, неужели отстрел разрешат?
прикидую как у них текут слюнки при виде стад привата =)
причем одомашненных =)
А обломится им, хай сначала сделают вэб-версию, а потом обрастут отделениями... ну т.е. эти стада не для них по определению. А дикарей приучить не получается. Тут тока лаской и нежностью, и никая дрессура: типа мы тебе -1% впаяем в этом месяце - не катит
Интерестно када ж Горох введет ежемес абонку за обслуживание?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 12 лис, 2018 19:00
clientage написав:
Интерестно када ж Горох введет ежемес абонку за обслуживание?
Не підказуйте.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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