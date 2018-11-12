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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1005100610071008
Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 17:46

Re: Monobank

Подскажите плз, заморский Айхерб у Мони тоже попадает в категорию "Продукты и супермаркеты", как и у Аллы?
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 18:08

pharus

да
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 18:44

  clientage написав:Рассылка пришла, но мне пофиг, мне старых столбиков и шаромыжников пока хватает :)
А у Мони похоже начались проблемы с лиХвидностью или со стратегией. Похоже банда рыскает, ищет свою нишу. Щас видно, шо сделав ставку на смарт-клиента (который и со смартом и с мозгами) у банды не получается стричь овец, т.к. они оказались свинорылами, а там не шерсть, а сало, которое добывается токо убоем. Да и свинота оказалась не домашней свинкой, а дикой кабанятиной -- пойди слови сначала. Блииин, неужели отстрел разрешат? :) :mrgreen:

прикидую как у них текут слюнки при виде стад привата =)
причем одомашненных =)
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 18:51

  mephala написав:
  clientage написав:Рассылка пришла, но мне пофиг, мне старых столбиков и шаромыжников пока хватает :)
А у Мони похоже начались проблемы с лиХвидностью или со стратегией. Похоже банда рыскает, ищет свою нишу. Щас видно, шо сделав ставку на смарт-клиента (который и со смартом и с мозгами) у банды не получается стричь овец, т.к. они оказались свинорылами, а там не шерсть, а сало, которое добывается токо убоем. Да и свинота оказалась не домашней свинкой, а дикой кабанятиной -- пойди слови сначала. Блииин, неужели отстрел разрешат? :) :mrgreen:

прикидую как у них текут слюнки при виде стад привата =)
причем одомашненных =)

А обломится им, хай сначала сделают вэб-версию, а потом обрастут отделениями... ну т.е. эти стада не для них по определению. А дикарей приучить не получается. Тут тока лаской и нежностью, и никая дрессура: типа мы тебе -1% впаяем в этом месяце - не катит :evil:
Интерестно када ж Горох введет ежемес абонку за обслуживание? :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 19:00

Re: Monobank

  clientage написав:Интерестно када ж Горох введет ежемес абонку за обслуживание? :lol:

Не підказуйте.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 20:57

  safonovstanislav написав:
  justit написав:Гарантия - это забрали на ремонт, и ждешь месяц-три?

У меня знакомый, заказал в Китае планшет на день рождения дочке. Пришёл в посылке с разбитым стеклом и не включался. Долгая переписка. Китайцы попросили узнать, сколько будет стоить ремонт в местном сервисном центре. Цена ремонта их не устроила, пришлось отправлять на ремонт обратно в Китай. В итоге, дочка получила "новый" отремонтированный планшет через 9 месяцев после его заказа в Китае. Да, гарантия из Китая работает, но всё происходит очень неспешно.

на али уже есть пункт с гарантией в Киеве. Если ремонт гарантийный - отправка в Киев и возврат бесплатно. Правда гарантия платная в районе 5-7 дол.(при общей стоимости около 200 дол.)
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 21:09

  clientage написав:
  mephala написав:
  clientage написав:Рассылка пришла, но мне пофиг, мне старых столбиков и шаромыжников пока хватает :)
А у Мони похоже начались проблемы с лиХвидностью или со стратегией. Похоже банда рыскает, ищет свою нишу. Щас видно, шо сделав ставку на смарт-клиента (который и со смартом и с мозгами) у банды не получается стричь овец, т.к. они оказались свинорылами, а там не шерсть, а сало, которое добывается токо убоем. Да и свинота оказалась не домашней свинкой, а дикой кабанятиной -- пойди слови сначала. Блииин, неужели отстрел разрешат? :) :mrgreen:

прикидую как у них текут слюнки при виде стад привата =)
причем одомашненных =)

А обломится им, хай сначала сделают вэб-версию, а потом обрастут отделениями... ну т.е. эти стада не для них по определению. А дикарей приучить не получается. Тут тока лаской и нежностью, и никая дрессура: типа мы тебе -1% впаяем в этом месяце - не катит :evil:
Интерестно када ж Горох введет ежемес абонку за обслуживание? :lol:

-1 нада было вводить немного в другой интерпретации. не процентной =)
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 21:28

  andresBeck написав:
  Alex6 написав:
  Eugene+ написав:Подскажите, пожалуйста, может, кто сталкивался: дьюти-фри в какую-либо категорию кешбэка моно попадают?


В категорию Diuty :mrgreen:


У вересні у Жулянах в мене попадало під категорію "Продукти і супермаркети". Назва "Magazyn bezmytnoyi tor". Пофіксили вже?


Нет, думаю как и всегда, зависит от конкретного магазина, че он себе там на терминале выставил.

Вот вчера оплачивал с мони АлиЭкспресс китайский, так несколько подряд он-лайн оплат через один и тот же сайт попали в разные категории, "Продукти і супермаркети" или "Інше".
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