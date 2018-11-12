clientage написав:Рассылка пришла, но мне пофиг, мне старых столбиков и шаромыжников пока хватает А у Мони похоже начались проблемы с лиХвидностью или со стратегией. Похоже банда рыскает, ищет свою нишу. Щас видно, шо сделав ставку на смарт-клиента (который и со смартом и с мозгами) у банды не получается стричь овец, т.к. они оказались свинорылами, а там не шерсть, а сало, которое добывается токо убоем. Да и свинота оказалась не домашней свинкой, а дикой кабанятиной -- пойди слови сначала. Блииин, неужели отстрел разрешат?
прикидую как у них текут слюнки при виде стад привата =) причем одомашненных =)
clientage написав:Рассылка пришла, но мне пофиг, мне старых столбиков и шаромыжников пока хватает А у Мони похоже начались проблемы с лиХвидностью или со стратегией. Похоже банда рыскает, ищет свою нишу. Щас видно, шо сделав ставку на смарт-клиента (который и со смартом и с мозгами) у банды не получается стричь овец, т.к. они оказались свинорылами, а там не шерсть, а сало, которое добывается токо убоем. Да и свинота оказалась не домашней свинкой, а дикой кабанятиной -- пойди слови сначала. Блииин, неужели отстрел разрешат?
прикидую как у них текут слюнки при виде стад привата =) причем одомашненных =)
А обломится им, хай сначала сделают вэб-версию, а потом обрастут отделениями... ну т.е. эти стада не для них по определению. А дикарей приучить не получается. Тут тока лаской и нежностью, и никая дрессура: типа мы тебе -1% впаяем в этом месяце - не катит Интерестно када ж Горох введет ежемес абонку за обслуживание?
justit написав:Гарантия - это забрали на ремонт, и ждешь месяц-три?
У меня знакомый, заказал в Китае планшет на день рождения дочке. Пришёл в посылке с разбитым стеклом и не включался. Долгая переписка. Китайцы попросили узнать, сколько будет стоить ремонт в местном сервисном центре. Цена ремонта их не устроила, пришлось отправлять на ремонт обратно в Китай. В итоге, дочка получила "новый" отремонтированный планшет через 9 месяцев после его заказа в Китае. Да, гарантия из Китая работает, но всё происходит очень неспешно.
на али уже есть пункт с гарантией в Киеве. Если ремонт гарантийный - отправка в Киев и возврат бесплатно. Правда гарантия платная в районе 5-7 дол.(при общей стоимости около 200 дол.)
clientage написав:Рассылка пришла, но мне пофиг, мне старых столбиков и шаромыжников пока хватает А у Мони похоже начались проблемы с лиХвидностью или со стратегией. Похоже банда рыскает, ищет свою нишу. Щас видно, шо сделав ставку на смарт-клиента (который и со смартом и с мозгами) у банды не получается стричь овец, т.к. они оказались свинорылами, а там не шерсть, а сало, которое добывается токо убоем. Да и свинота оказалась не домашней свинкой, а дикой кабанятиной -- пойди слови сначала. Блииин, неужели отстрел разрешат?
прикидую как у них текут слюнки при виде стад привата =) причем одомашненных =)
А обломится им, хай сначала сделают вэб-версию, а потом обрастут отделениями... ну т.е. эти стада не для них по определению. А дикарей приучить не получается. Тут тока лаской и нежностью, и никая дрессура: типа мы тебе -1% впаяем в этом месяце - не катит Интерестно када ж Горох введет ежемес абонку за обслуживание?
-1 нада было вводить немного в другой интерпретации. не процентной =)
proftpd66 написав:у Китайцах 420$ (11.8к грн) в 2 раза дешевле!
Плюс таможня, доставка. Ещё 3-4к прибавьте. Минус гарантия. Ещё 3-4к добавьте...
как грамотно отправить растаможить ? через кого и как ? что бы этот хуавей\айфон не остался в подарок жене таможенника . Действительно вышел закон от Верховноъ зради об налогах на послыки более 100 евро? долларов , читал здесь же на финансах , лень искать.
Просить продавца оценить по минимуму. Я месяц назад покупал на Али mi8 за 400$. Продавец оценил в 69$. Пошлину не платил.