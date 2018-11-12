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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 лис, 2018 22:28
Сегодня на мамину учётку пришло письмо типа "поясните происхождение средств", и заблокировало пополнение 1300грн через айбокс (зачислило, а потом сразу "поставило в резерв").
Каких-то "сверх-естественных" операций не было. Оборот за 30 дней около 100к. Кешбека 100грн (СТО ГРН грязными) вывели всего
Приват-школа рулет, хуле. Да, monobank_ua?
Утверждаю, что басня про "250к без проблем" - это нагибалово
Истории про "дропов" и аферистов выше по ветке - читал.
Отвечаю - все транзакции между семейными картами разных банков.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Пон 12 лис, 2018 22:37
Вкладчик1234 написав:
Оборот за 30 дней около 100к.
Мегамозг вычислил, что не мамины, ведь ее доход в анкете запротоколирован?
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Poleg
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Додано: Пон 12 лис, 2018 22:42
Poleg написав: Вкладчик1234 написав:
Оборот за 30 дней около 100к.
Мегамозг вычислил, что не мамины, ведь ее доход в анкете запротоколирован?
Да, её личный ежемесячный доход не 100к.
Но такого условия ведь и не ставилось?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Пон 12 лис, 2018 22:47
Вкладчик1234 написав: Poleg написав: Вкладчик1234 написав:
Оборот за 30 дней около 100к.
Мегамозг вычислил, что не мамины, ведь ее доход в анкете запротоколирован?
Да, её личный ежемесячный доход не 100к.
Но такого условия ведь и не ставилось?
Вот и подозрение у МОНО в финансировании тероризма (финансового)
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Пон 12 лис, 2018 22:50
Прийде лист на мило, яке в аккаунті завязане з адреси: monitoring@monobank.com.ua
Можете написати в підтримку - вони пришвидшать надходження цього листа
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korovas2
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Додано: Пон 12 лис, 2018 22:51
BBC написав:
Вот и подозрение у МОНО в финансировании тероризма (финансового)
А что такое "финансирование (финансового) терроризма"?
Перевод от мамы сыну, или от мужа жене? (Любовницы are not included)
korovas2 написав:
Прийде лист на мило, яке в аккаунті завязане з адреси: monitoring@monobank.com.ua
Можете написати в підтримку - вони пришвидшать надходження цього листа
Мыло пришло сразу с холдом пополнения 1300грн в айбоксе.
Отправили им ответ. Будем держать в курсе их ответов.
Всё в "лучших традициях привата". Пополнение зачисляется. А потом то ли списывается, то ли холдится непонятным мерчантом категории "прочее". Соотвественно баланс сначала увеличивается, и сразу же уменьшается на эту же сумму "в пользу казино", "до выяснения обстоятельств".
Напоминаю - пополнение в айбоксе на 1300грн. Где-то заплакал один террорист, который не смог купить себе покушать
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Пон 12 лис, 2018 23:04
BBC написав:
Вот и подозрение у МОНО в финансировании тероризма (финансового)
Більше схоже на відмивання доходів отриманих злочинним шляхом. Тепер потрібно доводити, що мама не торгує вітамінами і цілющими рослинами.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Пон 12 лис, 2018 23:07
klug написав: BBC написав:
Вот и подозрение у МОНО в финансировании тероризма (финансового)
Більше схоже на відмивання доходів отриманих злочинним шляхом. Тепер потрібно доводити, що мама не торгує вітамінами і цілющими рослинами.
Переводы внутри 1 семьи
И у нас теперь априори "презумпция виновности"?
Может это Финтех.Банда должна доказать обоснованность своих претензий? А то так можно скатиться "далеко"?
Вобщем отправили им что-то похожее на "справку что клиент не верблюд". Посмотрим.
Далее в полемику не вступаю, особенно с разного рода "патриотами", "защитниками", "свидетелями", или "приверженцами" в т.ч. "монобанды".
Просто проинформировал общественность - что "250к без проблем" - это 100% ложь.
Далее - решать Вам.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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