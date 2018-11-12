Додано: Пон 12 лис, 2018 22:28

Сегодня на мамину учётку пришло письмо типа "поясните происхождение средств", и заблокировало пополнение 1300грн через айбокс (зачислило, а потом сразу "поставило в резерв").



Каких-то "сверх-естественных" операций не было. Оборот за 30 дней около 100к. Кешбека 100грн (СТО ГРН грязными) вывели всего



Приват-школа рулет, хуле. Да, monobank_ua?



Утверждаю, что басня про "250к без проблем" - это нагибалово



Истории про "дропов" и аферистов выше по ветке - читал.

Отвечаю - все транзакции между семейными картами разных банков.

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин