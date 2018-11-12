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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1006100710081009
Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 22:28

Сегодня на мамину учётку пришло письмо типа "поясните происхождение средств", и заблокировало пополнение 1300грн через айбокс (зачислило, а потом сразу "поставило в резерв").

Каких-то "сверх-естественных" операций не было. Оборот за 30 дней около 100к. Кешбека 100грн (СТО ГРН грязными) вывели всего

Приват-школа рулет, хуле. Да, monobank_ua?

Утверждаю, что басня про "250к без проблем" - это нагибалово

Истории про "дропов" и аферистов выше по ветке - читал.
Отвечаю - все транзакции между семейными картами разных банков.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 22:37

  Вкладчик1234 написав:Оборот за 30 дней около 100к.

Мегамозг вычислил, что не мамины, ведь ее доход в анкете запротоколирован?
Poleg
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 22:42

  Poleg написав:
  Вкладчик1234 написав:Оборот за 30 дней около 100к.

Мегамозг вычислил, что не мамины, ведь ее доход в анкете запротоколирован?

Да, её личный ежемесячный доход не 100к.
Но такого условия ведь и не ставилось?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 22:47

  Вкладчик1234 написав:
  Poleg написав:
  Вкладчик1234 написав:Оборот за 30 дней около 100к.

Мегамозг вычислил, что не мамины, ведь ее доход в анкете запротоколирован?

Да, её личный ежемесячный доход не 100к.
Но такого условия ведь и не ставилось?

Вот и подозрение у МОНО в финансировании тероризма (финансового)
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 22:50

Re: Monobank

Прийде лист на мило, яке в аккаунті завязане з адреси: monitoring@monobank.com.ua
Можете написати в підтримку - вони пришвидшать надходження цього листа
korovas2
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 22:51

  BBC написав:Вот и подозрение у МОНО в финансировании тероризма (финансового)

А что такое "финансирование (финансового) терроризма"?
Перевод от мамы сыну, или от мужа жене? (Любовницы are not included) :)

  korovas2 написав:Прийде лист на мило, яке в аккаунті завязане з адреси: monitoring@monobank.com.ua
Можете написати в підтримку - вони пришвидшать надходження цього листа

Мыло пришло сразу с холдом пополнения 1300грн в айбоксе.
Отправили им ответ. Будем держать в курсе их ответов.

Всё в "лучших традициях привата". Пополнение зачисляется. А потом то ли списывается, то ли холдится непонятным мерчантом категории "прочее". Соотвественно баланс сначала увеличивается, и сразу же уменьшается на эту же сумму "в пользу казино", "до выяснения обстоятельств".

Напоминаю - пополнение в айбоксе на 1300грн. Где-то заплакал один террорист, который не смог купить себе покушать :mrgreen:
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 23:04

  BBC написав:Вот и подозрение у МОНО в финансировании тероризма (финансового)

Більше схоже на відмивання доходів отриманих злочинним шляхом. Тепер потрібно доводити, що мама не торгує вітамінами і цілющими рослинами.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 23:07

  klug написав:
  BBC написав:Вот и подозрение у МОНО в финансировании тероризма (финансового)

Більше схоже на відмивання доходів отриманих злочинним шляхом. Тепер потрібно доводити, що мама не торгує вітамінами і цілющими рослинами.

Переводы внутри 1 семьи

И у нас теперь априори "презумпция виновности"?

Может это Финтех.Банда должна доказать обоснованность своих претензий? А то так можно скатиться "далеко"?

Вобщем отправили им что-то похожее на "справку что клиент не верблюд". Посмотрим.

Далее в полемику не вступаю, особенно с разного рода "патриотами", "защитниками", "свидетелями", или "приверженцами" в т.ч. "монобанды".

Просто проинформировал общественность - что "250к без проблем" - это 100% ложь.

Далее - решать Вам.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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