|
|
|
Monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 лис, 2018 23:20
proftpd66, операции преимущественно p2p, вход и выход. Родным моно-сервисом. Никаких трансграничных платежей, или валют кроме грн
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
-
Вкладчик1234
-
-
- Повідомлень: 6503
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 4330 раз.
- Подякували: 1522 раз.
-
- Профіль
-
2
1
3
Додано: Пон 12 лис, 2018 23:22
korovas2 написав:
Була кумедна ситуація у мене з локом гороха. Кошти холдять не зразу. А через хвилину-дві після входу. Ось я поповнив і швидко переказав. Горох взяв та й захолдив суму з кредліма. В той момент лавров задушився від кашлю...
Да, холдят не мгновенно. А через минуту-две
Т.е. держать деньги на карте дольше - опасно
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
-
Вкладчик1234
-
-
- Повідомлень: 6503
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 4330 раз.
- Подякували: 1522 раз.
-
- Профіль
-
2
1
3
Додано: Пон 12 лис, 2018 23:29
Вкладчик1234 написав:proftpd66,
операции преимущественно p2p, вход и выход. Родным моно-сервисом. Никаких трансграничных платежей, или валют кроме грн
Ну р2р это обезличенные переводы. Думаю будет достаточно указать, шо это были переводы между родственниками, указав ФИО, ИНН, №карты и обоснование самой операции: мама захотела купить шубку, но забыла деньги дома, пришлось ей пополнить карту, но она передумала (не подошёл размер, цвет, фасон, не было настроения, продавец нахамил), гроши пришлось вернуть обратно на свою карту. На сл. день мама опять увидела шубейку, но забыла....
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 26228
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2090 раз.
- Подякували: 2976 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 12 лис, 2018 23:36
clientage написав: Вкладчик1234 написав:proftpd66,
операции преимущественно p2p, вход и выход. Родным моно-сервисом. Никаких трансграничных платежей, или валют кроме грн
Ну р2р это обезличенные переводы. Думаю будет достаточно указать, шо это были переводы между родственниками, указав ФИО, ИНН, №карты и обоснование самой операции: мама захотела купить шубку, но забыла деньги дома, пришлось ей пополнить карту, но она передумала (не подошёл размер, цвет, фасон, не было настроения, продавец нахамил), гроши пришлось вернуть обратно на свою карту. На сл. день мама опять увидела шубейку, но забыла....
Мы-то обоснуем.
На крайний случай потребуем разрыва отношений.
Просто я информирую общественность: если вдруг кто-то думает, что "тут можно безболезненно принять-отправить 250к", поверив буквам в фейсбук-учётке Гороховского - то это неправда.
А правда в том, что деньги морозят от 100к
Хотите верьте, хотите - нет. Хотите пользуйтесь, хотите - нет. Дело Ваше.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
-
Вкладчик1234
-
-
- Повідомлень: 6503
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 4330 раз.
- Подякували: 1522 раз.
-
- Профіль
-
2
1
3
Додано: Пон 12 лис, 2018 23:48
Вкладчик1234 написав:proftpd66,
операции преимущественно p2p, вход и выход. Родным моно-сервисом. Никаких трансграничных платежей, или валют кроме грн
Все эти операции Моне денег стоят... вот они и решили прибить главу ОПГ "свинорылов"
-
Vint
-
-
- Повідомлень: 899
- З нами з: 14.07.08
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 12 лис, 2018 23:59
Vint написав: Вкладчик1234 написав:proftpd66,
операции преимущественно p2p, вход и выход. Родным моно-сервисом. Никаких трансграничных платежей, или валют кроме грн
Все эти операции Моне денег стоят... вот они и решили прибить главу ОПГ "свинорылов"
Спасибо за признание.
Но это почетное место занято людьми с фамилиями Гороховский и Дубилет.
И они не терпят конкуренции
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
-
Вкладчик1234
-
-
- Повідомлень: 6503
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 4330 раз.
- Подякували: 1522 раз.
-
- Профіль
-
2
1
3
Додано: Вів 13 лис, 2018 00:07
Вкладчик1234 написав:
Мы-то обоснуем.
На крайний случай потребуем разрыва отношений.
Просто я информирую общественность: если вдруг кто-то думает, что "тут можно безболезненно принять-отправить 250к", поверив буквам в фейсбук-учётке Гороховского - то это неправда.
А правда в том, что деньги морозят от 100к
Хотите верьте, хотите - нет. Хотите пользуйтесь, хотите - нет. Дело Ваше.
Та ми вже у курсі. Не ви перший.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 2568
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 157 раз.
- Подякували: 338 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 13 лис, 2018 00:15
Вкладчик1234 написав:
А правда в том, что деньги морозят от 100к
Ладно 100 тыг, но тут же разговор про блок за 1300 пополнения в айбоксе.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
-
wig
-
-
- Повідомлень: 3593
- З нами з: 06.01.12
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 211 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 13 лис, 2018 00:29
wig написав: Вкладчик1234 написав:
А правда в том, что деньги морозят от 100к
Ладно 100 тыг, но тут же разговор про блок за 1300 пополнения в айбоксе.
Эээ...ШМОНЬКА,
Отправлено с моего ASUS_X00TD через Tapatalk
-
fudo900
-
-
- Повідомлень: 34
- З нами з: 30.06.15
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 13 лис, 2018 00:31
wig написав: Вкладчик1234 написав:
А правда в том, что деньги морозят от 100к
Ладно 100 тыг, но тут же разговор про блок за 1300 пополнения в айбоксе.
Я не подбивал баланс.
Возможно на карте был оборот 99900 (не считал). И пополнили на 1300. Что вызвало "тревогу"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
-
Вкладчик1234
-
-
- Повідомлень: 6503
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 4330 раз.
- Подякували: 1522 раз.
-
- Профіль
-
2
1
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|