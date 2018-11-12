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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 лис, 2018 05:36
Вкладчик1234 написав: wig написав: Вкладчик1234 написав:
А правда в том, что деньги морозят от 100к
Ладно 100 тыг, но тут же разговор про блок за 1300 пополнения в айбоксе.
Я не подбивал баланс.
Возможно на карте был оборот 99900 (не считал). И пополнили на 1300. Что вызвало "тревогу"
А карта всегда с положительным остатком? Или периодически заходит в минус на месяц-два?
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