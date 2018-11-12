RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1008100910101011
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 00:31

  wig написав:
  Вкладчик1234 написав:А правда в том, что деньги морозят от 100к

Ладно 100 тыг, но тут же разговор про блок за 1300 пополнения в айбоксе.

Я не подбивал баланс.
Возможно на карте был оборот 99900 (не считал). И пополнили на 1300. Что вызвало "тревогу"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6504
З нами з: 18.04.15
Подякував: 4330 раз.
Подякували: 1522 раз.
 
Профіль
2
1
3
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 05:36

  Вкладчик1234 написав:
  wig написав:
  Вкладчик1234 написав:А правда в том, что деньги морозят от 100к

Ладно 100 тыг, но тут же разговор про блок за 1300 пополнения в айбоксе.

Я не подбивал баланс.
Возможно на карте был оборот 99900 (не считал). И пополнили на 1300. Что вызвало "тревогу"

А карта всегда с положительным остатком? Или периодически заходит в минус на месяц-два?
vcy
 
Повідомлень: 37
З нами з: 07.06.18
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 07:43

Re: Monobank

  vcy написав:А карта всегда с положительным остатком? Или периодически заходит в минус на месяц-два?

Кредитного лимита нет
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6504
З нами з: 18.04.15
Подякував: 4330 раз.
Подякували: 1522 раз.
 
Профіль
2
1
3
  #<1 ... 1008100910101011
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (14102)
13.11.2018 08:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.