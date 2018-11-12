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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 лис, 2018 00:31
wig написав: Вкладчик1234 написав:
А правда в том, что деньги морозят от 100к
Ладно 100 тыг, но тут же разговор про блок за 1300 пополнения в айбоксе.
Я не подбивал баланс.
Возможно на карте был оборот 99900 (не считал). И пополнили на 1300. Что вызвало "тревогу"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Вів 13 лис, 2018 05:36
Вкладчик1234 написав: wig написав: Вкладчик1234 написав:
А правда в том, что деньги морозят от 100к
Ладно 100 тыг, но тут же разговор про блок за 1300 пополнения в айбоксе.
Я не подбивал баланс.
Возможно на карте был оборот 99900 (не считал). И пополнили на 1300. Что вызвало "тревогу"
А карта всегда с положительным остатком? Или периодически заходит в минус на месяц-два?
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vcy
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Додано: Вів 13 лис, 2018 07:43
vcy написав:
А карта всегда с положительным остатком? Или периодически заходит в минус на месяц-два?
Кредитного лимита нет
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Вів 13 лис, 2018 09:26
Вкладчик1234 написав:
Сегодня на мамину учётку пришло письмо типа "поясните происхождение средств", и заблокировало пополнение 1300грн через айбокс (зачислило, а потом сразу "поставило в резерв").
У меня, не так давно, перевод самому себе так заблокировали. И доки, что деньги пришли с моего же счёта им не подошли. Пришлось выписки делать, как деньги попали на тот счёт, с которого переводил, чтоб не терять комиссию и время.
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safonovstanislav
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Додано: Вів 13 лис, 2018 10:08
safonovstanislav написав:
У меня, не так давно, перевод самому себе так заблокировали. И доки, что деньги пришли с моего же счёта им не подошли. Пришлось выписки делать, как деньги попали на тот счёт, с которого переводил, чтоб не терять комиссию и время.
Как долго они вообще этот вопрос рассматривают?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Вів 13 лис, 2018 10:29
safonovstanislav написав:
У меня, не так давно, перевод самому себе так заблокировали. И доки, что деньги пришли с моего же счёта им не подошли. Пришлось выписки делать, как деньги попали на тот счёт, с которого переводил, чтоб не терять комиссию и время.
На депо, тоже, будут так доставать? Или, только если на карту?
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wig
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