Я не подбивал баланс.
Возможно на карте был оборот 99900 (не считал). И пополнили на 1300. Что вызвало "тревогу"
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Додано: Вів 13 лис, 2018 00:31
Я не подбивал баланс.
Возможно на карте был оборот 99900 (не считал). И пополнили на 1300. Что вызвало "тревогу"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 13 лис, 2018 05:36
А карта всегда с положительным остатком? Или периодически заходит в минус на месяц-два?
Додано: Вів 13 лис, 2018 07:43
Re: Monobank
Кредитного лимита нет
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 13 лис, 2018 09:26
Re: Monobank
У меня, не так давно, перевод самому себе так заблокировали. И доки, что деньги пришли с моего же счёта им не подошли. Пришлось выписки делать, как деньги попали на тот счёт, с которого переводил, чтоб не терять комиссию и время.
Додано: Вів 13 лис, 2018 10:08
Как долго они вообще этот вопрос рассматривают?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 13 лис, 2018 10:16
Re: Monobank
активізувався фінмон монобанди?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 13 лис, 2018 10:29
На депо, тоже, будут так доставать? Или, только если на карту?
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