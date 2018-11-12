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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1009101010111012
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 13:22

Re: Monobank

У меня такой вопрос: как быстро на карту возвращается рефанд от палки? При оплате попал в момент времени когда товар у продавца закончился пока логинился в палку, соответственно в ПП рефанд пришел сразу, а в моно значится только списание, возврата нет уже неделю.
sme3
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 13:33

Re: Monobank

Коллеги, а у кого-нибудь моно шлет e-mailы? Договора, квитанции.
А то затык какой-то - адрес старый, проверенный, спам пустой.
Alpha1251
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 13:51

Alpha1251
Пришла на два адреса рассылка о снижении депозитного процента.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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  #<1 ... 1009101010111012
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