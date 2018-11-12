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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1009101010111012
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 13:22

Re: Monobank

У меня такой вопрос: как быстро на карту возвращается рефанд от палки? При оплате попал в момент времени когда товар у продавца закончился пока логинился в палку, соответственно в ПП рефанд пришел сразу, а в моно значится только списание, возврата нет уже неделю.
sme3
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 13:33

Re: Monobank

Коллеги, а у кого-нибудь моно шлет e-mailы? Договора, квитанции.
А то затык какой-то - адрес старый, проверенный, спам пустой.
Alpha1251
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 13:51

Alpha1251
Пришла на два адреса рассылка о снижении депозитного процента.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 14:04

wig
Такая и у меня работает :D
А вот из приложения - нет. Видать серваки заняты рассылкой покращень :D
Alpha1251
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 14:19

В поддержке подтвердили, что есть проблемы с отправкой квитанций на почту. Занимаются решением проблем.
Obval_Defoltovich
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 14:28

  Alpha1251 написав:Коллеги, а у кого-нибудь моно шлет e-mailы? Договора, квитанции.
А то затык какой-то - адрес старый, проверенный, спам пустой.

та же монотень
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 14:37

Депозитный договор и реквизиты для перечисления средств на него пришли сегодня без проблем.
Кстати, а банк как-то уведомляет о том, что деньги на депозит поступили (отправил СЭПом)?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 14:39

M-Audio
А что, в апликухе не видно?
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 14:42

  sola написав:
  greenozon написав:активізувався фінмон монобанди? :)


Продолжают ухудшать условия свинорылов :(

Зображення
Таки разрешили отстрел диких кабанов?
Щось мені з ТАС "щастить"
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