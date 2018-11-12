Похоже, это проблема не с отправкой квитанций, а с самими платежами
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 лис, 2018 16:29
Додано: Вів 13 лис, 2018 16:39
Теж зіткнувся з цим. Якраз оплатив круглу суму за розмитнення машини, і потрібно було квитанцію, а отримати не міг. Правда служба підтримки за вимогою моментально відмінила платіж і повернула кошти. І я успішно оплатив все через приват (всього лиш за 3 гривні)
Востаннє редагувалось Bambula в Вів 13 лис, 2018 16:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 13 лис, 2018 16:39
dengon так и было изначально
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Вів 13 лис, 2018 16:42
Додано: Вів 13 лис, 2018 16:45
dengon то был летний бонус))
квитахи поприлетали
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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