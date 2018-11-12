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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1010101110121013
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 16:29

  Obval_Defoltovich написав:В поддержке подтвердили, что есть проблемы с отправкой квитанций на почту. Занимаются решением проблем.

Похоже, это проблема не с отправкой квитанций, а с самими платежами :)

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dengon
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 16:39

  Obval_Defoltovich написав:В поддержке подтвердили, что есть проблемы с отправкой квитанций на почту. Занимаются решением проблем.

Теж зіткнувся з цим. Якраз оплатив круглу суму за розмитнення машини, і потрібно було квитанцію, а отримати не міг. Правда служба підтримки за вимогою моментально відмінила платіж і повернула кошти. І я успішно оплатив все через приват (всього лиш за 3 гривні)
Востаннє редагувалось Bambula в Вів 13 лис, 2018 16:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 16:39

dengon так и было изначально
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 16:42

  Мизантрóп написав:dengon так и было изначально

Нет. С мая по октябрь уходило день в день. Даже при отправке в 13:35, например.
dengon
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 16:45

dengon то был летний бонус))

квитахи поприлетали
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 17:32

  Мизантрóп написав:dengon то был летний бонус))

квитахи поприлетали

Я платил юрлицу 8 ноября - за минуту до полудня. Квитанция пришла сразу. И дата валютирования стояла тоже 8-е число.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 17:53

  Вкладчик1234 написав:
  safonovstanislav написав:У меня, не так давно, перевод самому себе так заблокировали. И доки, что деньги пришли с моего же счёта им не подошли. Пришлось выписки делать, как деньги попали на тот счёт, с которого переводил, чтоб не терять комиссию и время.

Как долго они вообще этот вопрос рассматривают?

Рассматривают быстро, а вот собирать эти доки было, в моём случае, не так быстро. Причём, сначала один раз написали, нас, вроде бы, как всё устраивает, зачислим завтра. А завтра пишут, что им нужно ещё парочку всяких разных доков. Дособирал, отправил. В моём случае, я сам себе свифт в валюте отправлял больше 150к эквивалент, позарился на курс в те времена, может их это смутило. Просто, никогда не было проблем с переводами самому себе. А тут возникла. Зачислили, всё ок. Единственное, пришлось понервничать, что придётся отправлять свифт обратно и попадать на комиссию.
Справедливости ради, на курсе валюты всё-таки получил выгоду, по сравнению с другим банком, если бы получал в наличном долларе. И доллар ещё чуток подрос за время одобрения доков, так что, хоть какая-то компенсация за переживания. Тем более, доки собирал онлайн.
Востаннє редагувалось safonovstanislav в Вів 13 лис, 2018 18:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 18:02

Re: Monobank

Через зелёную тумбу пополнял карту братков, в квитанции написана дата валютування 14.11, зашли сразу
Інкогніто
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