Додано: Вів 13 лис, 2018 17:53

Вкладчик1234 написав: safonovstanislav написав: У меня, не так давно, перевод самому себе так заблокировали. И доки, что деньги пришли с моего же счёта им не подошли. Пришлось выписки делать, как деньги попали на тот счёт, с которого переводил, чтоб не терять комиссию и время. У меня, не так давно, перевод самому себе так заблокировали. И доки, что деньги пришли с моего же счёта им не подошли. Пришлось выписки делать, как деньги попали на тот счёт, с которого переводил, чтоб не терять комиссию и время.

Как долго они вообще этот вопрос рассматривают? Как долго они вообще этот вопрос рассматривают?

Рассматривают быстро, а вот собирать эти доки было, в моём случае, не так быстро. Причём, сначала один раз написали, нас, вроде бы, как всё устраивает, зачислим завтра. А завтра пишут, что им нужно ещё парочку всяких разных доков. Дособирал, отправил. В моём случае, я сам себе свифт в валюте отправлял больше 150к эквивалент, позарился на курс в те времена, может их это смутило. Просто, никогда не было проблем с переводами самому себе. А тут возникла. Зачислили, всё ок. Единственное, пришлось понервничать, что придётся отправлять свифт обратно и попадать на комиссию.Справедливости ради, на курсе валюты всё-таки получил выгоду, по сравнению с другим банком, если бы получал в наличном долларе. И доллар ещё чуток подрос за время одобрения доков, так что, хоть какая-то компенсация за переживания. Тем более, доки собирал онлайн.