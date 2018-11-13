Похоже, это проблема не с отправкой квитанций, а с самими платежами
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 лис, 2018 16:29
Додано: Вів 13 лис, 2018 16:39
Теж зіткнувся з цим. Якраз оплатив круглу суму за розмитнення машини, і потрібно було квитанцію, а отримати не міг. Правда служба підтримки за вимогою моментально відмінила платіж і повернула кошти. І я успішно оплатив все через приват (всього лиш за 3 гривні)
Востаннє редагувалось Bambula в Вів 13 лис, 2018 16:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 13 лис, 2018 16:39
dengon так и было изначально
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Вів 13 лис, 2018 16:42
Додано: Вів 13 лис, 2018 16:45
dengon то был летний бонус))
квитахи поприлетали
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Вів 13 лис, 2018 17:32
Додано: Вів 13 лис, 2018 17:53
Рассматривают быстро, а вот собирать эти доки было, в моём случае, не так быстро. Причём, сначала один раз написали, нас, вроде бы, как всё устраивает, зачислим завтра. А завтра пишут, что им нужно ещё парочку всяких разных доков. Дособирал, отправил. В моём случае, я сам себе свифт в валюте отправлял больше 150к эквивалент, позарился на курс в те времена, может их это смутило. Просто, никогда не было проблем с переводами самому себе. А тут возникла. Зачислили, всё ок. Единственное, пришлось понервничать, что придётся отправлять свифт обратно и попадать на комиссию.
Справедливости ради, на курсе валюты всё-таки получил выгоду, по сравнению с другим банком, если бы получал в наличном долларе. И доллар ещё чуток подрос за время одобрения доков, так что, хоть какая-то компенсация за переживания. Тем более, доки собирал онлайн.
Востаннє редагувалось safonovstanislav в Вів 13 лис, 2018 18:04, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 13 лис, 2018 18:02
Re: Monobank
Через зелёную тумбу пополнял карту братков, в квитанции написана дата валютування 14.11, зашли сразу
Додано: Вів 13 лис, 2018 20:30
Re: Monobank
С УкрСиба вчера за час зашли... В выписке операции не видно, только пуш был, который благополучно исчез после тапа на него . Но деньги на депо все-же зашли...
Додано: Вів 13 лис, 2018 21:22
Не видно у виписці по картці чи у виписці по депо?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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