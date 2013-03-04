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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 лис, 2018 09:14
Друзья, а нет ли у кого скрина или ссылки на сообщение, где Гороховский (если не ошибаюсь) обещает "250к без мониторинга"?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 14 лис, 2018 09:40
Есть же официальные условия
пункт 4.3.13.
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