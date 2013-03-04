RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1011101210131014
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 09:14

Друзья, а нет ли у кого скрина или ссылки на сообщение, где Гороховский (если не ошибаюсь) обещает "250к без мониторинга"?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6522
З нами з: 18.04.15
Подякував: 4333 раз.
Подякували: 1533 раз.
 
Профіль
2
1
3
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 09:40

  Вкладчик1234 написав:Друзья, а нет ли у кого скрина или ссылки на сообщение, где Гороховский (если не ошибаюсь) обещает "250к без мониторинга"?


Есть же официальные условия
https://www.monobank.com.ua/umovy
пункт 4.3.13.
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2283
З нами з: 24.06.15
Подякував: 45 раз.
Подякували: 230 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 16:14

Re: Monobank

А до которого часу моно депо сегодняшним днём оформляет?

И кто из практики знает, по мониным депо Минфин промо-бонусы начисляет или нет? А то у самого Минфина однозначности нет, да и в правилах неоднозначно...
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
Повідомлень: 1099
З нами з: 10.12.07
Подякував: 112 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 17:25

12-го вечером отправил несколько старых депозитов, квиташек получения из ФГВФО, - только что деньги зашли.
Пока непонятно как дальше работать. Может ещё за 1000грн айбокса опять залочат?
Хоть бы письмо прислали и объяснили "как дальше жить"
Можно ли пользоваться дальше в таком или подобном режиме, или уже записали в "террористы" и будут лочить за всё подряд?

UPD: пришло письмо. "Деньги доступны, Ваш лимит поступлений 250к"
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Сер 14 лис, 2018 17:42, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6522
З нами з: 18.04.15
Подякував: 4333 раз.
Подякували: 1533 раз.
 
Профіль
2
1
3
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 17:37

  kreuz написав:А до которого часу моно депо сегодняшним днём оформляет?

И кто из практики знает, по мониным депо Минфин промо-бонусы начисляет или нет? А то у самого Минфина однозначности нет, да и в правилах неоднозначно...


Прямих бонусів нема, тільки участь в розіграші 12000грн
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3099
З нами з: 07.12.10
Подякував: 9 раз.
Подякували: 295 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1011101210131014
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Bobb, kostya77, Zonenor і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.