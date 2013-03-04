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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 лис, 2018 09:14
Друзья, а нет ли у кого скрина или ссылки на сообщение, где Гороховский (если не ошибаюсь) обещает "250к без мониторинга"?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 14 лис, 2018 09:40
Есть же официальные условия
пункт 4.3.13.
Додано: Сер 14 лис, 2018 16:14
Re: Monobank
А до которого часу моно депо сегодняшним днём оформляет?
И кто из практики знает, по мониным депо Минфин промо-бонусы начисляет или нет? А то у самого Минфина однозначности нет, да и в правилах неоднозначно...
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
Додано: Сер 14 лис, 2018 17:25
12-го вечером отправил несколько старых депозитов, квиташек получения из ФГВФО, - только что деньги зашли.
Пока непонятно как дальше работать. Может ещё за 1000грн айбокса опять залочат?
Хоть бы письмо прислали и объяснили "как дальше жить"
Можно ли пользоваться дальше в таком или подобном режиме, или уже записали в "террористы" и будут лочить за всё подряд?
UPD: пришло письмо. "Деньги доступны, Ваш лимит поступлений 250к"
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Сер 14 лис, 2018 17:42, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 14 лис, 2018 17:37
Прямих бонусів нема, тільки участь в розіграші 12000грн
промокод від Мінфіна UF9U733
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