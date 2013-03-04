Додано: Сер 14 лис, 2018 09:14

Друзья, а нет ли у кого скрина или ссылки на сообщение, где Гороховский (если не ошибаюсь) обещает "250к без мониторинга"?

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин