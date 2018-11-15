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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1012101310141015
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 16:02

моно банк по сути это тот же универсал банк?
и если есть депозиты в универсал банк на 200 тыс
то депозиты от моно банк уже не гарантируются фондом?
zoawlhxc
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 16:26

  zoawlhxc написав:моно банк по сути это тот же универсал банк?
и если есть депозиты в универсал банк на 200 тыс
то депозиты от моно банк уже не гарантируются фондом?

да, тада не гарантируются!
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 16:57

печально
проценты у них счас классные
zoawlhxc
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 17:07

  zoawlhxc написав:печально
проценты у них счас классные

Заводите на др. ИНН: папа, мама, брат, сестра, жена, тёща, кум, сват...
Жалко братьям нашим меньшим низзя ИНН сделать, а паспорта выдают :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 17:58

Re: Monobank

  clientage написав:Жалко братьям нашим меньшим низзя ИНН сделать


котам собакам і іншим тварям? :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 18:03

А тоо )
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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