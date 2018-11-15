моно банк по сути это тот же универсал банк?
и если есть депозиты в универсал банк на 200 тыс
то депозиты от моно банк уже не гарантируются фондом?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 лис, 2018 16:02
моно банк по сути это тот же универсал банк?
и если есть депозиты в универсал банк на 200 тыс
то депозиты от моно банк уже не гарантируются фондом?
Додано: Чет 15 лис, 2018 16:26
да, тада не гарантируются!
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 15 лис, 2018 17:07
Заводите на др. ИНН: папа, мама, брат, сестра, жена, тёща, кум, сват...
Жалко братьям нашим меньшим низзя ИНН сделать, а паспорта выдают
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 15 лис, 2018 17:58
Re: Monobank
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 15 лис, 2018 23:00
У мони курс 28.07 для алибабайки просто грабительский. Пумба по 27,90 списала. При этом отделений и персонала у Пумбы поболее будет.
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