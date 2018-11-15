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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 лис, 2018 16:02
моно банк по сути это тот же универсал банк?
и если есть депозиты в универсал банк на 200 тыс
то депозиты от моно банк уже не гарантируются фондом?
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zoawlhxc
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Додано: Чет 15 лис, 2018 16:26
zoawlhxc написав:
моно банк по сути это тот же универсал банк?
и если есть депозиты в универсал банк на 200 тыс
то депозиты от моно банк уже не гарантируются фондом?
да, тада не гарантируются!
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 15 лис, 2018 16:57
печально
проценты у них счас классные
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zoawlhxc
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Додано: Чет 15 лис, 2018 17:07
zoawlhxc написав:
печально
проценты у них счас классные
Заводите на др. ИНН: папа, мама, брат, сестра, жена, тёща, кум, сват...
Жалко братьям нашим меньшим низзя ИНН сделать, а паспорта выдают
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 15 лис, 2018 18:03
А тоо )
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 03:17
Ratatui написав:
У мони курс 28.07 для алибабайки просто грабительский. Пумба по 27,90 списала. При этом отделений и персонала у Пумбы поболее будет.
А шо вы хотели??
Ребята с привата...
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 06:32
Ratatui написав:
У мони курс 28.07 для алибабайки просто грабительский. Пумба по 27,90 списала. При этом отделений и персонала у Пумбы поболее будет.
Просто они это могут себе позволить!)
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:15
платежи за комуналку за кредитные - в грейс попадают?
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yuri1978
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