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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:17
yuri1978 написав:платежи за комуналку за кредитные - в грейс попадают?
Так
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:17
yuri1978 написав:платежи за комуналку за кредитные - в грейс попадают?
Да, если нашли в коммунальных.
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:33
Інкогніто написав:
yuri1978 написав:платежи за комуналку за кредитные - в грейс попадают?
Да, если нашли в коммунальных.
т.е. только те, которые подтягивает приложение?
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