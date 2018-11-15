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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1013101410151016
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:17

Re: Monobank

yuri1978 написав:платежи за комуналку за кредитные - в грейс попадают?
Так
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:17

Re: Monobank

yuri1978 написав:платежи за комуналку за кредитные - в грейс попадают?
Да, если нашли в коммунальных.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:33

  Інкогніто написав:
yuri1978 написав:платежи за комуналку за кредитные - в грейс попадают?
Да, если нашли в коммунальных.
т.е. только те, которые подтягивает приложение?
yuri1978
 
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