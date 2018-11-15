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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:17
yuri1978 написав:платежи за комуналку за кредитные - в грейс попадают?
Так
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:17
yuri1978 написав:платежи за комуналку за кредитные - в грейс попадают?
Да, если нашли в коммунальных.
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:33
Інкогніто написав:
yuri1978 написав:платежи за комуналку за кредитные - в грейс попадают?
Да, если нашли в коммунальных.
т.е. только те, которые подтягивает приложение?
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 12:13
yuri1978 написав:т.е. только те, которые подтягивает приложение?
Ні, у мене не всі автоматично підтягнуло, решту шукав вручну - все попало в пільговий період.
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 12:22
Zochan написав:
yuri1978 написав:т.е. только те, которые подтягивает приложение?
Ні, у мене не всі автоматично підтягнуло, решту шукав вручну - все попало в пільговий період.
а кэшбэээк?
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 12:28
clientage написав: Zochan написав:
yuri1978 написав:т.е. только те, которые подтягивает приложение?
Ні, у мене не всі автоматично підтягнуло, решту шукав вручну - все попало в пільговий період.
а кэшбэээк?
В ТАСі кред.ліміт 0. Тому оплачую з Моно без кешбеку.
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 12:32
Zochan написав: clientage написав: Zochan написав:
Ні, у мене не всі автоматично підтягнуло, решту шукав вручну - все попало в пільговий період.
а кэшбэээк?
В ТАСі кред.ліміт 0. Тому оплачую з Моно без кешбеку.
5% чистыми и мимо кассы
Таська-жадина
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