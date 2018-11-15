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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1014101510161017>
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:17

Re: Monobank

yuri1978 написав:платежи за комуналку за кредитные - в грейс попадают?
Так
Zochan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:17

Re: Monobank

yuri1978 написав:платежи за комуналку за кредитные - в грейс попадают?
Да, если нашли в коммунальных.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:33

  Інкогніто написав:
yuri1978 написав:платежи за комуналку за кредитные - в грейс попадают?
Да, если нашли в коммунальных.
т.е. только те, которые подтягивает приложение?
yuri1978
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 12:13

Re: Monobank

yuri1978 написав:т.е. только те, которые подтягивает приложение?

Ні, у мене не всі автоматично підтягнуло, решту шукав вручну - все попало в пільговий період.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 12:22

  Zochan написав:
yuri1978 написав:т.е. только те, которые подтягивает приложение?

Ні, у мене не всі автоматично підтягнуло, решту шукав вручну - все попало в пільговий період.

а кэшбэээк?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 12:28

Re: Monobank

clientage написав:
  Zochan написав:
yuri1978 написав:т.е. только те, которые подтягивает приложение?

Ні, у мене не всі автоматично підтягнуло, решту шукав вручну - все попало в пільговий період.

а кэшбэээк?


В ТАСі кред.ліміт 0. Тому оплачую з Моно без кешбеку.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 12:32

  Zochan написав:
clientage написав:
  Zochan написав:Ні, у мене не всі автоматично підтягнуло, решту шукав вручну - все попало в пільговий період.

а кэшбэээк?


В ТАСі кред.ліміт 0. Тому оплачую з Моно без кешбеку.

5% чистыми и мимо кассы
Таська-жадина :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 13:47

Re: Monobank

Покупка частями уже офлайн-магазинах АЛЛО.
https://blog.allo.ua/allo-sredi-pervyh- ... 018-11-47/
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 18:19

Покупка частинами від Monobank тепер і для зайчиків
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 18:34

MASolomko

ооо, супер! як би і розетку
super_mohito
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