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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1014101510161017
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 18:54

  super_mohito написав:ооо, супер! як би і розетку

розетки в Эпицентре
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 19:32

кешбэк зачисливается, если платить долларовой картой?

если нет, то проще пойти купить доллары у менял по адекватному курсу и будет кешбэк :D
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
proftpd66
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