розетки в Эпицентре
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 лис, 2018 18:54
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: П'ят 16 лис, 2018 19:32
кешбэк зачисливается, если платить долларовой картой?
если нет, то проще пойти купить доллары у менял по адекватному курсу и будет кешбэк
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
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