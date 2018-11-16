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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1014101510161017
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 18:54

  super_mohito написав:ооо, супер! як би і розетку

розетки в Эпицентре
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 19:32

кешбэк зачисливается, если платить долларовой картой?

если нет, то проще пойти купить доллары у менял по адекватному курсу и будет кешбэк :D
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 19:54

  proftpd66 написав:кешбэк зачисливается, если платить долларовой картой?

если нет, то проще пойти купить доллары у менял по адекватному курсу и будет кешбэк :D

Можете сразу идти к менялам. По валютным картам кишмиша тут нет ;(
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 19:56

  proftpd66 написав:кешбэк зачисливается, если платить долларовой картой?

если нет, то проще пойти купить доллары у менял по адекватному курсу и будет кешбэк :D

І засунути їх у монітор? Як пов'язаний курс з доларовою карткою?
P.S. згідно з чутками кешбеку немає, на реальні випадки оплати доларовою карткою поки не натрапляв.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 20:01

  klug написав:
  proftpd66 написав:кешбэк зачисливается, если платить долларовой картой?

если нет, то проще пойти купить доллары у менял по адекватному курсу и будет кешбэк :D

І засунути їх у монітор? Як пов'язаний курс з доларовою карткою?
P.S. згідно з чутками кешбеку немає, на реальні випадки оплати доларовою карткою поки не натрапляв.



1000$ * 28.07 - 1000$ * 27.78 = 290грн чистыми! :) + 0.8% чистыми от приватбанка по мастеркард реврайд в АШАН.

правда раскрыта :D


Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 20:37

  proftpd66 написав:
  klug написав:
  proftpd66 написав:кешбэк зачисливается, если платить долларовой картой?

если нет, то проще пойти купить доллары у менял по адекватному курсу и будет кешбэк :D

І засунути їх у монітор? Як пов'язаний курс з доларовою карткою?
P.S. згідно з чутками кешбеку немає, на реальні випадки оплати доларовою карткою поки не натрапляв.



1000$ * 28.07 - 1000$ * 27.78 = 290грн чистыми! :) + 0.8% чистыми от приватбанка по мастеркард реврайд в АШАН.

правда раскрыта :D



Тю на вас с вашим ривордсом. Заплатите своими долларами с Тасиной Вики и получите чистыми 2% за интернет оплату и 1% за офлайн магазины.
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 20:47

  proftpd66 написав:
  klug написав:
  proftpd66 написав:кешбэк зачисливается, если платить долларовой картой?

если нет, то проще пойти купить доллары у менял по адекватному курсу и будет кешбэк :D

І засунути їх у монітор? Як пов'язаний курс з доларовою карткою?
P.S. згідно з чутками кешбеку немає, на реальні випадки оплати доларовою карткою поки не натрапляв.



1000$ * 28.07 - 1000$ * 27.78 = 290грн чистыми! :) + 0.8% чистыми от приватбанка по мастеркард реврайд в АШАН.

правда раскрыта :D




  Flamingo написав:Тю на вас с вашим ривордсом. Заплатите своими долларами с Тасиной Вики и получите чистыми 2% за интернет оплату и 1% за офлайн магазины.



"Тасиной Вики" - что такие вики? увикенд. Понял. Но там
1) Карта стоит 200-300грн в год.
2) 500-600грн кешбэк максимум.
3) налог 20%
А если брать пример: барыги по 27.87 + приват/ощад реврайд. То безлимитный кешбэк.и получается около 2,5%-3% чистыми (разница курса + 0.8% реврайд АШАН). Можно презы на 300к$ заказать из Китая :) И будет кешбэк на всю сумму

Но спасибо, это пригодится!
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:16

Re: Monobank

  proftpd66 написав:"Тасиной Вики" - что такие вики? увикенд. Понял. Но там
1) Карта стоит 200-300грн в год.

Сейчас как раз идет акция - ее дают на год бесплатно
  proftpd66 написав:2) 500-600грн кешбэк максимум.

Да верно 500 грн. 71 коп. чистыми за месяц.
  proftpd66 написав:3) налог 20%

Тася в отличии от других сразу указывает кэшбек чистыми: 2% за онлайн, 1% за офлайн
  proftpd66 написав:А если брать пример: барыги по 27.87 + приват/ощад реврайд. То безлимитный кешбэк.и получается около 2,5%-3% чистыми (разница курса + 0.8% реврайд АШАН). Можно презы на 300к$ заказать из Китая :) И будет кешбэк на всю сумму

Вы на карту будете класть те же самые баксы купленные у барыг. Так что на сумму покупок в месяц примерно до 1800 USD для оффлайна или до 900 USD для онлайна - карта будет выгоднее привата/ощада.
Но конечно презы из Китая в таком объеме не купить. Но не думаю, что они многим нужны. В таком количестве ;)
Flamingo
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